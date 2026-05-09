Dünyada eşi yok! 2 bin 400 yıllık piramit mezara fotokapanlı koruma: Kaçak kazıya dijital önlem

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Diagoras Piramit Mezarı, kaçak kazı ve dış müdahalelere karşı dijital güvenlik sistemleriyle koruma altına alındı. Marmaris Ticaret Odasının yürüttüğü proje kapsamında anıt çevresine fotokapan ve yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştirildi. Çalışmalarla birlikte tarihi alanın gece ziyaretine uygun hale getirildiği açıklandı.

2 BİN 400 YILLIK DİAGORAS PİRAMİT MEZARI KORUMA ALTINDA

Marmaris Ticaret Odası tarafından yürütülen çevre düzenleme ve koruma çalışmaları kapsamında tarihi yapının çevresine fotokapan ve yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları yerleştirildi. Çalışmalar, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle ve Marmaris Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirildi.

KAÇAK KAZILARA KARŞI 24 SAAT TAKİP

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer danışmanlığında tamamlanan projeyle, Diagoras Piramit Mezarı'nın 24 saat kesintisiz izlenebilir hale getirildiği bildirildi. Fotokapan sistemleri sayesinde bölgedeki hareketlilik anlık olarak kayıt altına alınırken, kaçak kazı girişimlerinin ve tarihi dokuya zarar verebilecek müdahalelerin önlenmesi hedefleniyor.

TARİHİ ALANA IŞIKLANDIRMA VE YÜRÜYÜŞ YOLU

Projeyle birlikte anıt çevresinde koruma şeridi oluşturuldu ve ziyaretçileri bilgilendiren tabelalar yerleştirildi. Ayrıca güzergah boyunca yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla tarihi alanın gece saatlerinde de ziyaret edilebilir hale getirildiği açıklandı.

Yetkililer, oluşturulan yürüyüş yolları sayesinde ziyaretçilerin tarihi yapıya zarar vermeden bölgeyi gezebileceğini belirtti. Çevre düzenlemesiyle birlikte alanın turizm açısından daha erişilebilir bir noktaya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

"GEÇMİŞİN İZLERİNİ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, yapının Türkiye'de ayakta kalan tek piramit çatılı anıt olma özelliğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Yüzyıllardır zamana meydan okuyan bu eşsiz mirası korumak en büyük önceliğimiz. Modern güvenlik teknolojilerini antik mirasımızla buluşturduk. Fotokapan ve kamera sistemleriyle anıtımızı artık günün her saati koruma altında tutuyoruz. Geçmişin izlerini, teknolojinin desteğiyle geleceğe taşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

SSS

Diagoras Piramit Mezarı nerede bulunuyor?

Diagoras Piramit Mezarı, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde bulunuyor. Tarihi yapı, bölgedeki önemli kültürel miras alanları arasında yer alıyor.

Piramit mezarda hangi güvenlik sistemleri kullanılıyor?

Projede yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları ve fotokapan sistemleri kullanılıyor. Sistemler sayesinde bölgedeki hareketlilik 24 saat boyunca takip ediliyor.

Fotokapan sistemi ne işe yarıyor?

Fotokapanlar, hareket algıladığında otomatik kayıt yapan güvenlik sistemleri olarak kullanılıyor. Tarihi alanlarda kaçak kazı ve izinsiz girişlerin tespit edilmesinde tercih ediliyor.

Diagoras Piramit Mezarı gece ziyaret edilebiliyor mu?

Projeyle yapılan ışıklandırma çalışmaları sayesinde tarihi alanın gece saatlerinde de ziyaret edilebildiği belirtildi.

Marmaris'teki Diagoras Piramit Mezarı için hayata geçirilen dijital koruma sistemiyle tarihi mirasın güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, hem kültürel mirasın korunması hem de bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtiyor.

