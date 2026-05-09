TARİHİ ALANA IŞIKLANDIRMA VE YÜRÜYÜŞ YOLU Projeyle birlikte anıt çevresinde koruma şeridi oluşturuldu ve ziyaretçileri bilgilendiren tabelalar yerleştirildi. Ayrıca güzergah boyunca yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla tarihi alanın gece saatlerinde de ziyaret edilebilir hale getirildiği açıklandı. Yetkililer, oluşturulan yürüyüş yolları sayesinde ziyaretçilerin tarihi yapıya zarar vermeden bölgeyi gezebileceğini belirtti. Çevre düzenlemesiyle birlikte alanın turizm açısından daha erişilebilir bir noktaya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

"GEÇMİŞİN İZLERİNİ GELECEĞE TAŞIYORUZ" Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, yapının Türkiye'de ayakta kalan tek piramit çatılı anıt olma özelliğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yüzyıllardır zamana meydan okuyan bu eşsiz mirası korumak en büyük önceliğimiz. Modern güvenlik teknolojilerini antik mirasımızla buluşturduk. Fotokapan ve kamera sistemleriyle anıtımızı artık günün her saati koruma altında tutuyoruz. Geçmişin izlerini, teknolojinin desteğiyle geleceğe taşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

SSS Diagoras Piramit Mezarı nerede bulunuyor? Diagoras Piramit Mezarı, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde bulunuyor. Tarihi yapı, bölgedeki önemli kültürel miras alanları arasında yer alıyor. Piramit mezarda hangi güvenlik sistemleri kullanılıyor? Projede yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları ve fotokapan sistemleri kullanılıyor. Sistemler sayesinde bölgedeki hareketlilik 24 saat boyunca takip ediliyor. Fotokapan sistemi ne işe yarıyor? Fotokapanlar, hareket algıladığında otomatik kayıt yapan güvenlik sistemleri olarak kullanılıyor. Tarihi alanlarda kaçak kazı ve izinsiz girişlerin tespit edilmesinde tercih ediliyor. Diagoras Piramit Mezarı gece ziyaret edilebiliyor mu? Projeyle yapılan ışıklandırma çalışmaları sayesinde tarihi alanın gece saatlerinde de ziyaret edilebildiği belirtildi.