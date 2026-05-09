Dünyada eşi yok! 2 bin 400 yıllık piramit mezara fotokapanlı koruma: Kaçak kazıya dijital önlem
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Diagoras Piramit Mezarı, kaçak kazı ve dış müdahalelere karşı dijital güvenlik sistemleriyle koruma altına alındı. Marmaris Ticaret Odasının yürüttüğü proje kapsamında anıt çevresine fotokapan ve yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştirildi. Çalışmalarla birlikte tarihi alanın gece ziyaretine uygun hale getirildiği açıklandı.
2 BİN 400 YILLIK DİAGORAS PİRAMİT MEZARI KORUMA ALTINDA
Marmaris Ticaret Odası tarafından yürütülen çevre düzenleme ve koruma çalışmaları kapsamında tarihi yapının çevresine fotokapan ve yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları yerleştirildi. Çalışmalar, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle ve Marmaris Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirildi.
KAÇAK KAZILARA KARŞI 24 SAAT TAKİP
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer danışmanlığında tamamlanan projeyle, Diagoras Piramit Mezarı'nın 24 saat kesintisiz izlenebilir hale getirildiği bildirildi. Fotokapan sistemleri sayesinde bölgedeki hareketlilik anlık olarak kayıt altına alınırken, kaçak kazı girişimlerinin ve tarihi dokuya zarar verebilecek müdahalelerin önlenmesi hedefleniyor.