Üsküdar'da metrobüs yangını

İstanbul Üsküdar’da sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden olurken, şoförün dikkati büyük bir faciayı önledi.

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinde toplu ulaşımda korku dolu dakikalar yaşandı. Üsküdar Acıbadem durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Olay, saat 07.50 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden araç şoförü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen durdurdu. Kapıları açan şoför, metrobüs içerisindeki onlarca yolcuyu hızla tahliye ederek olası bir can kaybının önüne geçti.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerinde ve hızlı müdahalesiyle alevler metrobüsün tamamını sarmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

SEFERLERDE KISA SÜRELİ AKSAMA

Yangın nedeniyle metrobüs hattında trafik durma noktasına geldi, seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ağır hasar alan metrobüs, çekici yardımıyla hattan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla birlikte metrobüs seferleri yeniden normale döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, metrobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.