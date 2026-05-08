Tarihi geçen her gıda çöp değil: TETT ve STT arasındaki o kritik fark
Gıda ürünlerindeki “son tüketim tarihi” ile “tavsiye edilen tüketim tarihi”nin aynı anlamı taşımadığı yeniden gündemde. Uzmanlar, TETT ibaresi bulunan bazı ürünlerin iyi koşullarda saklandığında tüketilebileceğini belirtirken, yanlış yorumlanan tarihlerin gıda israfını büyüttüğüne dikkat çekiyor.
Market raflarında yer alan tarih bilgileri çoğu zaman tek bir uyarı gibi görülüyor. Ancak uzmanlara göre ambalaj üzerindeki her ifade aynı anlamı taşımıyor. Özellikle "son tüketim tarihi" ile "tavsiye edilen tüketim tarihi"nin karıştırılması hem sağlık riski oluşturuyor hem de milyonlarca ton gıdanın çöpe gitmesine neden oluyor.
AMBALAJDAKİ İKİ TARİH FARKLI ANLAM TAŞIYOR
Gıda ürünlerinde yer alan tarih bilgileri ürünün yapısına göre değişiyor. "Son tüketim tarihi", özellikle kısa sürede bozulabilen ürünlerde kullanılıyor. Bu tarihin geçmesi durumunda ürünün tüketilmemesi gerekiyor.
"Tavsiye edilen tüketim tarihi" ya da kısa adıyla TETT ise ürünün en iyi kaliteyi koruduğu süreyi ifade ediyor. Uzmanlar, bu tarihin geçmesinin her zaman ürünün bozulduğu anlamına gelmediğini belirtiyor.
SON TÜKETİM TARİHİ GEÇEN ÜRÜN NEDEN TÜKETİLMEMELİ?
Uzmanlara göre son tüketim tarihi bulunan ürünlerde sağlık riski daha yüksek. Bu ürünler arasında süt, yoğurt, taze et, tavuk ve bazı hazır gıdalar yer alıyor.
Son tüketim tarihi geçen ürünlerde:
- Bakteri oluşumu artabiliyor.
- Gıda zehirlenmesi riski ortaya çıkabiliyor.
- Ürünün güvenilirliği ortadan kalkabiliyor.