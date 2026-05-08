Sakarya’daki fabrikada patlama! 8 yaralı 1 işçinin durumu ağır
Sakarya’nın Hendek ilçesinde transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Transmisyon kayışı ve konveyör bandı üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
YANGINA ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam etti.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yangında yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.