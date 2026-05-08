Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikadaki olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Transmisyon kayışı ve konveyör bandı üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.