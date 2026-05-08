Minik bebek otobüste tek başına yolculuk yaptı! Faciayı şoför önledi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ailesi telefoncuda alışveriş yaptığı sırada yanlarından sessizce uzaklaşan 2 yaşındaki küçük kız, kapısı açık duran halk otobüsüne kimselere fark ettirmeden bindi. Minik yolcuyu evine giderken son anda fark eden kahraman şoför, hemen harekete geçerek büyük bir facianın önüne geçti. Dehşet ve şaşkınlığın bir arada yaşandığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.