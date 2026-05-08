Minik bebek otobüste tek başına yolculuk yaptı! Faciayı şoför önledi
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ailesi telefoncuda alışveriş yaptığı sırada yanlarından sessizce uzaklaşan 2 yaşındaki küçük kız, kapısı açık duran halk otobüsüne kimselere fark ettirmeden bindi. Minik yolcuyu evine giderken son anda fark eden kahraman şoför, hemen harekete geçerek büyük bir facianın önüne geçti. Dehşet ve şaşkınlığın bir arada yaşandığı o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün Alaplı ilçesi halk otobüsü duraklarında meydana geldi. Karadeniz Ereğli'den Alaplı'ya gelen halk otobüsü şoförü Gündüz Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi.
Bu sırada kapısı açık şekilde duran otobüse 2 yaşındaki kız çocuğu emekleyerek bindi ve arka koltuğa oturdu. Sürücü araca binip evine doğru yola çıktığı esnada bir ağlama sesi duyarak arkasına baktı ve çocuğu fark etti.
Ağlayan çocuğu sakinleştiren Çimen, durumu yetkililere bildirdi. Garaj amirliğine dönen Çimen çocuğu ekiplerin yanına götürdü.
Ekiplerin çalışmasıyla ailesinin telefoncuya gittiği esnada çocuğun yanlarından ayrıldığı tespit edildi. Çimen, ekiplerle birlikte çocuğu ailesine teslim etti.
O anlar ise aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.