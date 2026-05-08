Kahramanmaraş'ta kayıp yaşlı adamdan acı haber!

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan 70 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi'nde meydana geldi. 70 yaşındaki Ali Türkan'ın kaybolmasının ardından yakınlarının başlattığı arama çalışmaları sonuçsuz kalınca durum güvenlik güçlerine bildirildi.

İhbar üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), emniyet güçleri ve gönüllü ekipler katıldı. Dron ve iz takip köpekleriyle yapılan aramalar sonucunda Ali Türkan'ın cansız bedeni bulundu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.