Muğla’nın Bodrum ilçesinde rampada geri kayan hafriyat kamyonu deniz kıyısında askıda kaldı. Arka kısmı suya giren kamyonda bulunan sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen hafriyat kamyonu kazasında iki kişi yaralandı. Bodrum hafriyat kamyonu kazası, sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi'nde yaşandı. Rampada ilerleyen kamyonun geri kayması sonucu araç deniz kıyısında askıda kaldı. 28 Nisan 2026 Salı günü meydana gelen kazada, C.Y. yönetimindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen nedenle geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkan kamyonun arka kısmı suya girerken, ön bölümü kıyıda asılı şekilde kaldı.

KAMYONUN ARKA KISMI DENİZE DÜŞTÜ İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü C.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan S.U. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun rampayı çıkmaya çalıştığı sırada geri kaydığı ve birkaç saniye içinde deniz kıyısına sürüklendiği görüldü. Araç, arka kısmı suya gömülmüş halde askıda kaldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kamyonun kontrolünü kaybettiği anlar net şekilde yer aldı. Görüntülerde aracın geri geri hareket ettiği, ardından deniz kenarında durabildiği görüldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.