Aksaray'da yangın paniği
Aksaray'da 4 katlı aparmanın 3'üncü katındaki bir dairede çıkan ve paniğe neden olan yangında, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muhsin Çelebi Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Hasan Demir'e ait evde, saat 10.30 sıralarında içeride kimsenin bulunmadığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerini durumu fark eden komşularının ihbarıyla adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, tedbir amaçlı binada oturanları tahliye etti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Evde kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.