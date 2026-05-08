2026 EuroLeague Final Four ne zaman? Fenerbahçe Beko’nun rakibi kim?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 EuroLeague Final Four ne zaman? Fenerbahçe Beko'nun rakibi kim?

Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında uzatmaya giden kritik mücadeleyi 94-90 kazanarak EuroLeague play-off serisini 3-1’e taşıdı ve adını 8. kez Final Four’a yazdırdı. Sarı-lacivertliler, 22-24 Mayıs tarihlerindeki finale çıkmak için parkede olacak.

EuroLeague'de sezonun en kritik virajı geride kaldı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris'i uzatma bölümünde 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final biletini aldı. Son şampiyon unvanını taşıyan sarı-lacivertli ekip, böylece organizasyon tarihinde 8. kez Final Four'da mücadele etme hakkı elde etti.

Fenerbahçe Beko, 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da parkeye çıkacak.

EUROLEAGUE FINAL FOUR 2026 NE ZAMAN?

Basketbolseverlerin merak ettiği soruların başında Final Four organizasyonunun tarihi ve oynanacağı salon geliyor. 2026 EuroLeague Final Four organizasyonu, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

EuroLeague'in son şampiyonu Atina'da yeniden kupa için sahne alacak.

EUROLEAGUE FINAL FOUR NEREDE OYNANACAK?

2026 EuroLeague Final Four organizasyonu, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek. Dörtlü Final karşılaşmalarına Panathinaikos'un sahası olan Telekom Center ev sahipliği yapacak.

Sarı-lacivertliler seriyi 3-1 kazanıp 8. kez Final Four bileti aldı.

Final Four organizasyon bilgileri

Detay Bilgi
Organizasyon EuroLeague Final Four 2026
Tarih 22-24 Mayıs 2026
Şehir Atina
Ülke Yunanistan
Salon Telekom Center

Sarı-lacivertli ekip, Final Four'da Yunan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.

FENERBAHÇE BEKO'NUN FINAL FOUR RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe Beko'nun yarı finaldeki rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos olacak. Avrupa basketbolunun son yıllardaki en güçlü kadrolarından birine sahip olan Olympiakos ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Final Four'un en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE BEKO KAÇINCI KEZ FINAL FOUR'A KALDI?

Sarı-lacivertli ekip, Zalgiris karşısında aldığı galibiyetle birlikte organizasyon tarihinde 8. kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.

