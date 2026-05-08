2026 EuroLeague Final Four ne zaman? Fenerbahçe Beko’nun rakibi kim?

EuroLeague'de sezonun en kritik virajı geride kaldı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris'i uzatma bölümünde 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final biletini aldı. Son şampiyon unvanını taşıyan sarı-lacivertli ekip, böylece organizasyon tarihinde 8. kez Final Four'da mücadele etme hakkı elde etti.