2026 EuroLeague Final Four ne zaman? Fenerbahçe Beko’nun rakibi kim?
EuroLeague'de sezonun en kritik virajı geride kaldı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris'i uzatma bölümünde 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final biletini aldı. Son şampiyon unvanını taşıyan sarı-lacivertli ekip, böylece organizasyon tarihinde 8. kez Final Four'da mücadele etme hakkı elde etti.
EUROLEAGUE FINAL FOUR 2026 NE ZAMAN?
EUROLEAGUE FINAL FOUR NEREDE OYNANACAK?
2026 EuroLeague Final Four organizasyonu, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek. Dörtlü Final karşılaşmalarına Panathinaikos'un sahası olan Telekom Center ev sahipliği yapacak.