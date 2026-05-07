Kontrolsüz yıkımda facianın eşiğinden dönüldü: Kadın son anda kaçtı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Adana’nın Yüreğir ilçesinde güvenlik önlemleri alınmadan gerçekleştirildiği öne sürülen bina yıkımında facianın eşiğinden dönüldü. Yıkım sırasında kaldırımda bulunan bir kadın son anda kaçarak enkaz altında kalmaktan kurtulurken, yıkılan bina bitişikteki tek katlı yapının üzerine devrildi.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yıkımı yapılan bina çevresinde herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı. Yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadan yıkım çalışmasına başlandı.
KADIN SON ANDA KAÇARAK KURTULDU
Yıkım sırasında kaldırımda bulunan bir kadın, binanın devrilmeye başlamasıyla panikle kaçtı.
Kadın enkaz altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulurken, caddeyi yoğun toz bulutu kapladı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.