İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 334 bin 896 lira! 1 yıllık vefat ve defin haritası belli oldu
İBB 2025 Yılı Faaliyet Raporu, megakentteki defin istatistiklerini ve mezarlık ücretleri gerçeğini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da vefat eden 83 bin 473 kişiden yaklaşık 25 bini toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. Megakentte her gün ortalama 229 cenaze için defin ve nakil hizmeti verilirken, mezar yeri fiyatları cep yakıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının geçen yıl kentte sunulan defin ve nakil hizmetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, kentte belediyenin ibadethane ve gasilhanelerinde aralarında peder, papaz, haham, Alevi dedesi ile imamların da bulunduğu 57 din görevlisi ve gassal görev yapıyor.
Mezarlıkların güvenliği için proje yöneticisi, 5 bölge amiri, 11 güvenlik sorumlusu, 38 motosikletli güvenlik görevlisi ve 588 silahsız özel güvenlik görevlisi olmak üzere 643 personel çalışıyor.
Avrupa Yakası'nda 263 Müslüman, 45 azınlık (ekalliyet) mezarlığı, Anadolu Yakası'nda 250 Müslüman ve 22 azınlık mezarlığı bulunuyor. Kentteki toplam 513 Müslüman mezarlığı 1314 hektarlık alanı kapsarken, 67 azınlık mezarlığı da 94 hektarlık alanda yer alıyor.
Hayatını kaybedenlerin yüzde 29,77'sini oluşturan 24 bin 846'sı, şehirlerarası nakil yapılarak memleketlerine gönderildi. 1488 kişi ise havalimanı veya sınır kapısına kadar uluslararası nakil yapılarak yurt dışına son yolculuğuna uğurlandı.
Ekiplerce, geçen yıl günde ortalama 229 cenaze için defin ve nakil hizmeti sunuldu.