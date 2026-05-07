Beylikdüzü’nde bakımevinde şiddet skandalı! Bakanlık devrede: Personelin işine son verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da özel bir bakım merkezinde engelli bireye yönelik şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada özel bakımevindeki olaya ilişkin sürecin yakında takip edileceği belirtilerek, şiddet uygulayan personelin iş akdine son verildiği bildirildi. (Foto: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

İŞ AKDİ FESH EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın Beylikdüzü Kavaklı'daki Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilirken, görüntülerde yer alan personelin işten çıkarıldığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.



TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yapılan açıklamada şiddete maruz kalan engelli bireyin hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı, bakım merkezine yönelik teftiş sürecinin ise çok yönlü sürdüğü kaydedildi.