Beylikdüzü’nde bakımevinde şiddet skandalı! Bakanlık devrede: Personelin işine son verildi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İstanbul Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren özel bir bakımevinde engelli bireye yönelik şiddet görüntüleri üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Şiddet uyguladığı belirlenen personelin iş akdi feshedilirken, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da özel bir bakım merkezinde engelli bireye yönelik şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatıldı.
İŞ AKDİ FESH EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın Beylikdüzü Kavaklı'daki Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilirken, görüntülerde yer alan personelin işten çıkarıldığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yapılan açıklamada şiddete maruz kalan engelli bireyin hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı, bakım merkezine yönelik teftiş sürecinin ise çok yönlü sürdüğü kaydedildi.