AFAD duyurdu! Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem: Bursa, İstanbul, Balıkesir...
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen deprem, Bursa ve çevresinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Karacabey’e yaklaşık 8.8 kilometre mesafede olduğu bildirildi.
Bugün saat 10:25 sularında kaydedilen sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlendi. Karacabey kıyılarına yaklaşık 8.83 kilometre mesafede gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.0 (ML) olarak ölçüldü. Yer kabuğunun 11.6 kilometre derinliğinde yaşandı.
Depremin koordinatları ise 40.4411 enlem ve 28.4589 boylam olarak paylaşıldı.
AFAD DUYURDU!
- Büyüklük 3.0 (ML)
- Yer Marmara Denizi - [08.83 km] Karacabey (Bursa)
- Tarih(TS) 07-05-2026 10:25:11
- Enlem 40.4411
- Boylam 28.4589
- Derinlik 11.6 (KM)
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ
|Ülke
|İl
|İlçe
|Yerleşim Yeri
|Mesafe (KM)
|Türkiye
|Bursa
|Karacabey
|Boğaz
|7.86
|Türkiye
|Bursa
|Karacabey
|Ekinli
|9.73
|Türkiye
|Bursa
|Karacabey
|Ballıkaya
|10.29
|Türkiye
|Bursa
|Karacabey
|Bayramdere
|10.31
|Türkiye
|Bursa
|Karacabey
|Ekmekçi
|12.07
DEPREME EN YAKIN İLLER
|Ülke
|İl
|Mesafe (KM)
|Türkiye
|Bursa
|58.10
|Türkiye
|Yalova
|72.67
|Türkiye
|İstanbul
|89.31
|Türkiye
|Tekirdağ
|100.32
|Türkiye
|Balıkesir
|101.06