2026 Mavi Dolunay ne zaman, saat kaçta? Türkiye’den görülme durumu ve etkileri

2026’nın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri 31 Mayıs’ta yaşanacak. Aynı ay içindeki ikinci dolunay nedeniyle “Mavi Ay” adını alan bu özel gece hem astronomi meraklılarını hem de astrolojiyle ilgilenenleri heyecanlandırıyor.

Gökyüzü meraklılarının uzun süredir beklediği nadir olay için geri sayım başladı. Mayıs ayı içinde ikinci kez dolunay görülecek. "Mavi Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı, aynı zamanda 2026'nın en küçük dolunaylarından biri olacak. Türkiye'den de izlenebilecek olan dolunay, astroloji dünyasında ise güçlü bir dönüşüm dönemi olarak yorumlanıyor.

31 Mayıs gecesi gökyüzünde nadir görülen bir Mavi Ay yaşanacak. (Fotoğraf: A Haber)

MAVİ AY NE ZAMAN, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Astronomi kaynaklarına göre 2026 yılının "Mavi Ay" dolunayı, 31 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Dolunayın en parlak anı ise saat 08.45 UTC olarak hesaplandı. Türkiye'nin bulunduğu UTC+3 saat dilimine göre bu an saat 11.45'e denk geliyor.

Dolunayın zirve saati gündüz yaşanacağı için Türkiye'den tam o an gözlem yapmak mümkün olmayacak. Buna rağmen 30 Mayıs gecesi ve 31 Mayıs gecesi boyunca Ay, çıplak gözle oldukça parlak ve tam yuvarlak şekilde görülebilecek.

NEDEN "MAVİ AY" DENİYOR?

"Mavi Ay" ifadesi birçok kişide Ay'ın gerçekten mavi renkte olacağı düşüncesini oluşturuyor. Ancak bilimsel olarak durum farklı.

Astronomide "Mavi Ay", aynı ay içinde gerçekleşen ikinci dolunaya verilen isim olarak kullanılıyor. 2026 Mayıs ayında ilk dolunay 1 Mayıs'ta yaşandı. İkinci dolunay ise 31 Mayıs'ta gerçekleşeceği için bu özel olay "Mavi Ay" olarak adlandırılıyor.

AY GERÇEKTEN MAVİ GÖRÜNEBİLİR Mİ?

Bilim insanlarına göre normal şartlarda hayır. Ay'ın mavi görünmesi için atmosferde sıra dışı bir durum oluşması gerekiyor. Büyük volkanik patlamalar, yoğun duman tabakası ya da dev orman yangınları sırasında ortaya çıkan bazı parçacıklar ışığı farklı şekilde süzebiliyor. Bu da Ay'ın maviye yakın görünmesine neden olabiliyor. Ancak bu durum astronomik değil, tamamen atmosferik bir olay olarak kabul ediliyor.

31 Mayıs gecesi görülecek Ay ise klasik sarımtırak ve gümüşi tonlarında olacak.

2026'NIN EN KÜÇÜK DOLUNAYI OLACAK

Bu yılki Mavi Ay'ın dikkat çeken bir başka özelliği daha bulunuyor. Gökyüzü olayı aynı zamanda bir "Mikro Ay" olarak kayıtlara geçecek. Ay, Dünya'ya en uzak konumlarından birinde olacağı için normal dolunaylara göre yaklaşık yüzde 5,5 daha küçük ve yüzde 10,5 daha sönük görünecek. Bu fark çıplak gözle çok belirgin olmayabilir. Ancak teleskop kullanan gözlemciler için dikkat çekici bir detay olacak.

MAVİ AY'IN BURÇLARA ETKİSİ

Koç: Uzak yolculuklar, eğitim veya resmi süreçlerle ilgili beklediğiniz bir haber gelebilir. Hayata bakış açınızı değiştirecek yeni bir karar alma sürecine girebilirsiniz.

Boğa: Maddi konular ve ortak kazançlarla ilgili önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Uzun süredir sizi yoran bazı korkuları geride bırakmak için güçlü hissedeceğiniz bir dönem başlıyor.

İkizler: İlişkiler ve ortaklıklar konusunda net kararlar alabilirsiniz. Size iyi gelmeyen bir ilişkiyi bitirme ya da mevcut ilişkinizi daha ciddi bir noktaya taşıma ihtimali öne çıkıyor.

Yengeç: İş hayatınız ve günlük düzeninizle ilgili önemli değişiklikler gündeme gelebilir. Sağlığınızı ve yaşam temponuzu daha dengeli hale getirmek için yeni kararlar alabilirsiniz.

Aslan: Aşk hayatınız ve sosyal çevrenizde hareketli gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı projelerde sonuç alma zamanı gelirken, bazı ilişkilerde netleşme yaşayabilirsiniz.

Başak: Aile hayatınız ve yaşadığınız alanla ilgili uzun süredir beklenen bir konu çözüme kavuşabilir. Ev düzeninizi değiştirmek veya taşınma kararı almak isteyebilirsiniz.

Terazi: Yakın çevreniz, eğitim hayatınız ve iletişim trafiğiniz hız kazanıyor. Yeni bir anlaşma, kısa bir seyahat veya kariyerinizi etkileyecek önemli bir haber gündeme gelebilir.

Akrep: Maddi kazançlarınızla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Emek verdiğiniz bir işin karşılığını almak özgüveninizi yükseltebilir.

Yay: Sizin burcunuzda gerçekleşen bu dolunay hayatınızda önemli bir dönüm noktası oluşturabilir. Dış görünüşünüzden yaşam tarzınıza kadar birçok konuda yenilik yapma isteği duyabilirsiniz.

Oğlak: Biraz geri çekilip dinlenmek ve zihninizi toparlamak isteyebilirsiniz. Gizli kalan bazı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Kova: Sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir emek verdiğiniz bir projenin sonuç verdiğini görmek motivasyonunuzu artırabilir.

Balık: Kariyer hayatınızda dikkat çekici bir yükseliş yaşayabilirsiniz. Emek verdiğiniz bir konuda takdir görmek veya yeni bir fırsat yakalamak sizi öne çıkarabilir.

