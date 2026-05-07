2026 Mavi Dolunay ne zaman, saat kaçta? Türkiye’den görülme durumu ve etkileri

31 Mayıs gecesi görülecek Ay ise klasik sarımtırak ve gümüşi tonlarında olacak.

Bilim insanlarına göre normal şartlarda hayır. Ay'ın mavi görünmesi için atmosferde sıra dışı bir durum oluşması gerekiyor. Büyük volkanik patlamalar, yoğun duman tabakası ya da dev orman yangınları sırasında ortaya çıkan bazı parçacıklar ışığı farklı şekilde süzebiliyor. Bu da Ay'ın maviye yakın görünmesine neden olabiliyor. Ancak bu durum astronomik değil, tamamen atmosferik bir olay olarak kabul ediliyor.

Bu yılki Mavi Ay'ın dikkat çeken bir başka özelliği daha bulunuyor. Gökyüzü olayı aynı zamanda bir "Mikro Ay" olarak kayıtlara geçecek. Ay, Dünya'ya en uzak konumlarından birinde olacağı için normal dolunaylara göre yaklaşık yüzde 5,5 daha küçük ve yüzde 10,5 daha sönük görünecek. Bu fark çıplak gözle çok belirgin olmayabilir. Ancak teleskop kullanan gözlemciler için dikkat çekici bir detay olacak.

Astronomi tutkunları için yılın en özel gecelerinden biri yaklaşıyor

MAVİ AY'IN BURÇLARA ETKİSİ

Koç: Uzak yolculuklar, eğitim veya resmi süreçlerle ilgili beklediğiniz bir haber gelebilir. Hayata bakış açınızı değiştirecek yeni bir karar alma sürecine girebilirsiniz.

Boğa: Maddi konular ve ortak kazançlarla ilgili önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Uzun süredir sizi yoran bazı korkuları geride bırakmak için güçlü hissedeceğiniz bir dönem başlıyor.

İkizler: İlişkiler ve ortaklıklar konusunda net kararlar alabilirsiniz. Size iyi gelmeyen bir ilişkiyi bitirme ya da mevcut ilişkinizi daha ciddi bir noktaya taşıma ihtimali öne çıkıyor.

Yengeç: İş hayatınız ve günlük düzeninizle ilgili önemli değişiklikler gündeme gelebilir. Sağlığınızı ve yaşam temponuzu daha dengeli hale getirmek için yeni kararlar alabilirsiniz.

Aslan: Aşk hayatınız ve sosyal çevrenizde hareketli gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı projelerde sonuç alma zamanı gelirken, bazı ilişkilerde netleşme yaşayabilirsiniz.

Başak: Aile hayatınız ve yaşadığınız alanla ilgili uzun süredir beklenen bir konu çözüme kavuşabilir. Ev düzeninizi değiştirmek veya taşınma kararı almak isteyebilirsiniz.