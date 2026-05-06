Yaşlılık hizmetlerinde yeni dönem! Yönetmelik Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi

Yönetmelik kapsamında, 7 bölgede ve 81 ilde sunulan huzurevi ve bakım hizmetlerinin daha bütüncül ve standart bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Yeni düzenleme ile yaşlı bireylere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Türkiye'de huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerini ilgilendiren yeni yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, yaşlı bakım hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN "BÜYÜK DÖNÜŞÜM" VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Göktaş, "Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda, 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun"