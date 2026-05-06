Şanlıurfa'da garaj yangını: 3 araçta hasar

Şanlıurfa'da bir tır garajında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Abdurrahman Dede Mahallesi'nde bulunan tır garajında çıktı. Garaj içerisinde park halindeki araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Garajdan yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hızlı ve etkili şekilde müdahale etti.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer araçlara ve alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Muhtemel bir facianın önüne geçilirken, çıkan yangında 3 araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

