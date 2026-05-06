Dehşetin adresi okul bahçesi! 17 yaşındaki kızı linç ettiler: 5 tutuklama

Samsun’da 30 Nisan akşamı bir ortaokul bahçesinde 17 yaşındaki D.A., aralarında husumet bulunan akranları tarafından darbedildi. Şiddet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda 5 kişi tutuklandı.

Samsun'da yaşanan olay, akran zorbalığının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Ders saatleri dışında okul bahçesinde gerçekleşen saldırıda genç kızın hedef alınması, şiddetin organize şekilde uygulanması ve anbean kaydedilmesi infial yarattı.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİLER, YERE VURDULAR!

Görüntülerde D.A.'nın saçlarından sürüklendiği, tekme ve yumruklarla darbedildiği ve başının defalarca yere vurulduğu anlar yer aldı. Olay sırasında çevrede bulunan bazı öğrencilerin şiddeti engellemek yerine yönlendirmesi dikkat çekti. Görgü tanıkları, "Kimse ayırmadı, aksine yönlendirenler oldu" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

ŞİDDETİ KAYDETTİLER!

Saldırının yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındığı ortaya çıktı. Bu durum, olayın boyutunu daha da ağırlaştırdı. Emniyet kaynakları, "Görüntüler incelendi, olayın organize şekilde gerçekleştiği değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET SONRASI OPERASYON

Darbedilen D.A.'nın önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğu, ardından 5 Mayıs'ta görüntüleri teslim ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI!

Soruşturma kapsamında önce N.S. (19) tutuklandı. Ardından mahkemeye sevk edilen S.G. (17), B.G. (14), H.K. (15) ve S.T. (14) de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, "Soruşturma titizlikle yürütülüyor, hiçbir detay göz ardı edilmeyecek" açıklamasında bulundu.

AİLEYE DESTEK DEVREDE

Öte yandan darbedilen genç kız ve ailesine Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından psikososyal ve sosyo-ekonomik destek sağlandığı bildirildi. Aileye yakın kaynaklar, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.