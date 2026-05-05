Van Gölü kıyısında renk değişimi: Debisi artan dere etkili oldu
Van’ın Edremit ilçesinde yağışlar ve kar erimesi nedeniyle debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısında belirgin bir renk değişimi oluşturdu. Hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeden göle ulaşan çamurlu tatlı su, kıyı hattında kahverengi tonların oluşmasına neden oldu. O anlar dronla görüntülendi.
Van Gölü kıyısında gözlenen renk değişimi, bölgedeki yağışların artması ve karların erimesiyle birlikte derenin debisinin yükselmesi sonucu meydana geldi. Tatlı suyun taşıdığı çamur ve tortu, göle karıştığı noktada suyun rengini etkiledi.
DEBİ ARTIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI
Edremit ilçesinde hidroelektrik santralinin bulunduğu alandan geçen dere, son günlerdeki yağışların etkisiyle daha güçlü akmaya başladı. Bu durum, göle taşınan sediment miktarını artırarak kıyı şeridinde belirgin bir renk tabakası oluşturdu.
DRON GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Akıntıyla birlikte gölün bir bölümünde kahverengi tonlar oluşurken, ortaya çıkan görüntü dronla kaydedildi. Görüntüler, doğal süreçlerin göl yüzeyinde nasıl görsel değişimlere yol açtığını ortaya koydu.