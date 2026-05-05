Van Gölü kıyısında renk değişimi: Debisi artan dere etkili oldu

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 14:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Van’ın Edremit ilçesinde yağışlar ve kar erimesi nedeniyle debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısında belirgin bir renk değişimi oluşturdu. Hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeden göle ulaşan çamurlu tatlı su, kıyı hattında kahverengi tonların oluşmasına neden oldu. O anlar dronla görüntülendi.