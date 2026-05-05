UFC 328 takvimi: Hamzat Çimayev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UFC 328’de Hamzat Çimayev ile Sean Strickland karşı karşıya gelecek. 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek mücadele S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak. Gecenin detayları ve öne çıkan eşleşmeler netleşti.

Dövüş sporu tutkunlarının uzun süredir beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Orta sikletin iddialı isimlerinden Hamzat Çimayev ile Sean Strickland, UFC 328 gecesinde karşı karşıya gelecek. Organizasyon hem ana maç hem de alt kartıyla dikkat çekiyor. Hamzat Çimayev ile Sean Strickland arasındaki kritik mücadele, orta siklette dengeleri değiştirebilir. (Fotoğraf: UFC) HAMZAT ÇİMAYEV-SEAN STRİCKLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Karşılaşmanın tarihi ve saati netleşti. Türkiye'den izlemek isteyenler için saat farkı önemli. Maç bilgileri şu şekilde: Detay Bilgi Tarih 10 Mayıs 2026 Pazar Saat 06.00 (ana maç yaklaşık) Ana kart başlangıç 04.00 Yer Prudential Center, Newark (ABD) Ana maçın, kartın akışına göre sabah saat 06.00 civarında başlaması bekleniyor.

Türkiye’den izleyiciler için sabah saatlerine denk gelen karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne olacak. (Fotoğraf: Instagram) MAÇ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK? "Chimaev – Strickland maçı hangi kanalda?" sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de yayın: S Sport Plus

Uluslararası yayın: UFC Fight Pass Karşılaşma, dijital platform üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Dev organizasyon Newark’taki Prudential Center’da gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Instagram) ORGANİZASYON NEREDE YAPILACAK? UFC 328, ABD'nin Newark kentinde bulunan Prudential Center'da düzenlenecek. Daha önce birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapan salon, bu kez de yüksek tempolu bir geceye sahne olacak.