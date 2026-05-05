Sakarya Kocaali’de deniz rengi çamura döndü
Sakarya’nın Karadeniz’e açılan ilçesi Kocaali’de etkili olan kuvvetli yağışların ardından deniz renginde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Melen Nehri, Hızar ve Maden derelerinin taşıdığı alüvyon ve çamur, kıyı hattında kahverengi bir tabaka oluşturdu. Uzmanlara göre bu durum geçici ve doğal bir süreç olarak değerlendiriliyor.
5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla Sakarya Kocaali deniz rengi değişimi, bölgedeki yoğun yağışların ardından gündeme geldi. Karadeniz kıyısında gözlemlenen bu dönüşüm, özellikle kıyı hattında belirgin bir kahverengi tabaka oluşmasıyla dikkat çekti. Bölgedeki akarsuların debisinin artmasıyla taşınan sedimentler, deniz suyunun rengini geçici olarak değiştirdi.
AKARSULARIN TAŞIDIĞI ALÜVYON ETKİLİ OLDU
Kocaali'de Melen Nehri, Hızar Deresi ve Maden Deresi yağışların etkisiyle debi artışı yaşadı. Artan akış, dağlık alanlardan taşınan toprak ve tortuyu doğrudan Karadeniz'e taşıdı.
Bu süreçte sedimantasyon (tortu taşınımı) yoğun şekilde gerçekleşti. Taşınan alüvyon, kıyıya yakın bölgelerde suyun rengini kahverengiye çevirdi.
DENİZDE KESKİN RENK AYRIMI OLUŞTU
Tatlı su ile tuzlu suyun karışma sürecinde farklı yoğunluklar nedeniyle belirgin bir sınır oluştu. Bu durum, kıyı şeridinde kahverengi ve mavi tonların keskin şekilde ayrılmasına neden oldu.
Havadan çekilen görüntülerde, bu doğal kontrastın açık denize doğru yayıldığı gözlemlendi.