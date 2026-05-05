Karadeniz'in dalga hareketleri ve akıntıları sayesinde bu çamurlu tabakanın zamanla dağılması ve suyun eski rengine dönmesi bekleniyor.

Uzman değerlendirmelerine göre bu durum çevresel bir kirlilik değil, doğal bir döngünün sonucu. Yağış sonrası artan sediment taşınımı, kıyı ekosisteminde kısa süreli değişimlere yol açabiliyor.

UZMANLARA GÖRE DOĞAL VE GEÇİCİ BİR SÜREÇ

Geçici renk değişimi, görsel olarak dikkat çekse de kalıcı bir olumsuzluk yaratmıyor. Ancak kısa vadede kıyı ekosisteminde bulanıklık ve görüş mesafesinde azalma görülebiliyor.

SSS (FAQ):

Sakarya Kocaali'de deniz neden kahverengiye döndü?

Yoğun yağış sonrası akarsuların taşıdığı alüvyon ve çamur denize karışarak renk değişimine neden oldu.

Bu durum kirlilik mi?

Hayır, uzmanlara göre bu tamamen doğal bir sedimantasyon sürecidir.

Deniz ne zaman eski rengine döner?

Yağışların azalması ve dalga hareketleriyle birkaç gün içinde normale dönmesi beklenir.

Bu durum denize girmeyi etkiler mi?

Geçici bulanıklık nedeniyle görüş azalabilir, ancak kalıcı bir tehlike oluşturmaz.