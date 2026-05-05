Sakarya Kocaali’de deniz rengi çamura döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Sakarya’nın Karadeniz’e açılan ilçesi Kocaali’de etkili olan kuvvetli yağışların ardından deniz renginde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Melen Nehri, Hızar ve Maden derelerinin taşıdığı alüvyon ve çamur, kıyı hattında kahverengi bir tabaka oluşturdu. Uzmanlara göre bu durum geçici ve doğal bir süreç olarak değerlendiriliyor.

5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla Sakarya Kocaali deniz rengi değişimi, bölgedeki yoğun yağışların ardından gündeme geldi. Karadeniz kıyısında gözlemlenen bu dönüşüm, özellikle kıyı hattında belirgin bir kahverengi tabaka oluşmasıyla dikkat çekti. Bölgedeki akarsuların debisinin artmasıyla taşınan sedimentler, deniz suyunun rengini geçici olarak değiştirdi.

AKARSULARIN TAŞIDIĞI ALÜVYON ETKİLİ OLDU

Kocaali'de Melen Nehri, Hızar Deresi ve Maden Deresi yağışların etkisiyle debi artışı yaşadı. Artan akış, dağlık alanlardan taşınan toprak ve tortuyu doğrudan Karadeniz'e taşıdı.

Bu süreçte sedimantasyon (tortu taşınımı) yoğun şekilde gerçekleşti. Taşınan alüvyon, kıyıya yakın bölgelerde suyun rengini kahverengiye çevirdi.

DENİZDE KESKİN RENK AYRIMI OLUŞTU

Tatlı su ile tuzlu suyun karışma sürecinde farklı yoğunluklar nedeniyle belirgin bir sınır oluştu. Bu durum, kıyı şeridinde kahverengi ve mavi tonların keskin şekilde ayrılmasına neden oldu.

Havadan çekilen görüntülerde, bu doğal kontrastın açık denize doğru yayıldığı gözlemlendi.

UZMANLARA GÖRE DOĞAL VE GEÇİCİ BİR SÜREÇ

Uzman değerlendirmelerine göre bu durum çevresel bir kirlilik değil, doğal bir döngünün sonucu. Yağış sonrası artan sediment taşınımı, kıyı ekosisteminde kısa süreli değişimlere yol açabiliyor.

Karadeniz'in dalga hareketleri ve akıntıları sayesinde bu çamurlu tabakanın zamanla dağılması ve suyun eski rengine dönmesi bekleniyor.

TURİZM VE EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Geçici renk değişimi, görsel olarak dikkat çekse de kalıcı bir olumsuzluk yaratmıyor. Ancak kısa vadede kıyı ekosisteminde bulanıklık ve görüş mesafesinde azalma görülebiliyor.

Uzmanlar, yağışların azalmasıyla birlikte deniz suyunun yeniden berraklaşacağını belirtiyor.

SSS (FAQ):

Sakarya Kocaali'de deniz neden kahverengiye döndü?
Yoğun yağış sonrası akarsuların taşıdığı alüvyon ve çamur denize karışarak renk değişimine neden oldu.

Bu durum kirlilik mi?
Hayır, uzmanlara göre bu tamamen doğal bir sedimantasyon sürecidir.

Deniz ne zaman eski rengine döner?
Yağışların azalması ve dalga hareketleriyle birkaç gün içinde normale dönmesi beklenir.

Bu durum denize girmeyi etkiler mi?
Geçici bulanıklık nedeniyle görüş azalabilir, ancak kalıcı bir tehlike oluşturmaz.

