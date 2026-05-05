Kütahya'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs yakalandı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kütahya'da hakkında 18 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan aranan şahsın yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.