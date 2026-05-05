ZİYARETÇİLERE FARKLI ULAŞIM SEÇENEKLERİ SUNULUYOR Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, bölgeye gelen ziyaretçilerin farklı araçlarla alanı gezebildiğini belirtti. Yılmaz, "Bu dönemlerde gelen ziyaretçilerimiz yabani yılkı atlarını görebiliyor. Sayıları 400 ila 450 arasında değişen yabani yılkı atları, bu dönemde gelen ziyaretçilerine yavrularıyla beraber görsel bir şölen sunuyor." dedi. Ayrıca, "Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen üstü açık gezi otobüs turları, yine kapalı otobüsler hava şartlarına göre, akülü araçlarla, bisikletlerle yabani hayvanları da görebiliyorlar. Yeşillenmesiyle beraber baharın habercisi ak leylekler ve bitki örtüsünün yeşermesiyle yılkı atları, gelen ziyaretçilere yakın mesafeden fotoğraflama imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

DOĞA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ Kızılırmak Deltası, yılkı atları ve kuş çeşitliliğiyle doğa fotoğrafçıları ve ziyaretçiler için önemli bir rota olmayı sürdürüyor. Bahar aylarında artan hareketlilik, bölgenin turizm potansiyelini de güçlendiriyor.