Kızılırmak Deltası’nda yılkı atları baharla görüntülendi
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yılkı atları baharla birlikte görüntülendi. Samsun’daki deltada sayıları 400 ila 450 arasında değişen yılkı atları, yeni doğan yavrularıyla birlikte ziyaretçilere doğal bir yaşam sahnesi sunuyor.
5 Mayıs 2026 Salı günü paylaşılan görüntüler, Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası'nın bahar dönemindeki canlılığını ortaya koydu. 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan deltada, yılkı atları yeşeren doğayla birlikte yeniden görünür hale geldi. Kızılırmak Deltası yılkı atları, bölgenin doğal zenginliğinin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.
KIZILIRMAK DELTASI'NIN EKOSİSTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR
Deltanın yaklaşık 12 bin hektarı sulak alanlardan oluşuyor. Bu geniş ekosistem, 365 kuş türüne ve çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bölge, hem biyolojik çeşitlilik hem de doğa turizmi açısından Türkiye'nin önde gelen alanları arasında gösteriliyor.
YILKI ATLARI YAVRULARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bölgede sayıları 400 ila 450 arasında değişen yılkı atları, bahar aylarında yavrularıyla birlikte açık alanlarda daha sık görülüyor. Yeşil çayırlarda dolaşan sürüler, ziyaretçilere doğal yaşamın etkileyici görüntülerini sunuyor.