Kızılırmak Deltası’nda yılkı atları baharla görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yılkı atları baharla birlikte görüntülendi. Samsun’daki deltada sayıları 400 ila 450 arasında değişen yılkı atları, yeni doğan yavrularıyla birlikte ziyaretçilere doğal bir yaşam sahnesi sunuyor.

5 Mayıs 2026 Salı günü paylaşılan görüntüler, Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası'nın bahar dönemindeki canlılığını ortaya koydu. 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan deltada, yılkı atları yeşeren doğayla birlikte yeniden görünür hale geldi. Kızılırmak Deltası yılkı atları, bölgenin doğal zenginliğinin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

KIZILIRMAK DELTASI'NIN EKOSİSTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Deltanın yaklaşık 12 bin hektarı sulak alanlardan oluşuyor. Bu geniş ekosistem, 365 kuş türüne ve çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bölge, hem biyolojik çeşitlilik hem de doğa turizmi açısından Türkiye'nin önde gelen alanları arasında gösteriliyor.

YILKI ATLARI YAVRULARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede sayıları 400 ila 450 arasında değişen yılkı atları, bahar aylarında yavrularıyla birlikte açık alanlarda daha sık görülüyor. Yeşil çayırlarda dolaşan sürüler, ziyaretçilere doğal yaşamın etkileyici görüntülerini sunuyor.

ZİYARETÇİLERE FARKLI ULAŞIM SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, bölgeye gelen ziyaretçilerin farklı araçlarla alanı gezebildiğini belirtti.

Yılmaz, "Bu dönemlerde gelen ziyaretçilerimiz yabani yılkı atlarını görebiliyor. Sayıları 400 ila 450 arasında değişen yabani yılkı atları, bu dönemde gelen ziyaretçilerine yavrularıyla beraber görsel bir şölen sunuyor." dedi.

Ayrıca, "Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen üstü açık gezi otobüs turları, yine kapalı otobüsler hava şartlarına göre, akülü araçlarla, bisikletlerle yabani hayvanları da görebiliyorlar. Yeşillenmesiyle beraber baharın habercisi ak leylekler ve bitki örtüsünün yeşermesiyle yılkı atları, gelen ziyaretçilere yakın mesafeden fotoğraflama imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

DOĞA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Kızılırmak Deltası, yılkı atları ve kuş çeşitliliğiyle doğa fotoğrafçıları ve ziyaretçiler için önemli bir rota olmayı sürdürüyor. Bahar aylarında artan hareketlilik, bölgenin turizm potansiyelini de güçlendiriyor.

Baharın etkisiyle canlanan deltada yılkı atlarının oluşturduğu doğal tablo, bölgenin korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzmanlar, ekosistemin sürdürülebilirliği için koruma çalışmalarının devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

