İstanbul'da 4 gün sürecek fuar nedeniyle bazı yollarda trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında kent genelinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

4 GÜN BOYUNCA BELİRLİ GÜZERGAHLARDAN GEÇİŞ SAĞLANACAK

5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar süresince güvenlik ve trafik akışının sağlanması amacıyla belirli güzergâhlarda düzenlemeye gidilecek.

Açıklamaya göre, her gün 07.00 ile 19.00 saatleri arasında Yeni Havalimanı Caddesi'nin D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı ile sahil yönü İstanbul Fuar Merkezi ayrımı trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol da araç geçişine kapatılacak.