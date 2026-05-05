İstanbul'da 4 gün sürecek fuar nedeniyle bazı yollarda trafiğe kapatılacak
Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Fuar kapsamında 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün saat 07.00 ile 19.00 arasında Yeni Havalimanı Caddesi’nin D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı ile sahil yönü İstanbul Fuar Merkezi ayrımı trafiğe kapalı olacak.
4 GÜN BOYUNCA BELİRLİ GÜZERGAHLARDAN GEÇİŞ SAĞLANACAK
5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar süresince güvenlik ve trafik akışının sağlanması amacıyla belirli güzergâhlarda düzenlemeye gidilecek.
Açıklamaya göre, her gün 07.00 ile 19.00 saatleri arasında Yeni Havalimanı Caddesi'nin D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı ile sahil yönü İstanbul Fuar Merkezi ayrımı trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol da araç geçişine kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâh olarak Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanmaları gerektiğini belirtti. Vatandaşların belirtilen tarih ve saatlerde trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.