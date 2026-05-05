Isparta’da nefes kesen kurtarma operasyonu! 650 hayvan ve çobanlar için seferberlik
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Sultan Dağları yaylasına çıkan iki çoban ve yaklaşık 650 küçükbaş hayvan, yoğun kar yağışı ve peşinden gelen heyelan nedeniyle mahsur kaldı. Yolun çökmesi sonucu bölgede mahsur kalan çobanların imdadına AFAD, İl Özel İdaresi ve fedakar köylüler yetişti. Sağlık durumları iyi olan çobanlar, sürülerini bir an olsun yalnız bırakmazken, bölgeye ulaştırılan yardımlarla dondurucu soğukta yaşam mücadelesi devam ediyor.
Olay, sabah saatlerinde Yarıkkaya köyü sınırlarında bulunan Sultan Dağları yaylasında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürülerini otlatmak için yaylaya çıkan çobanlar Bilal Akpınar ve Ömer Şahin, yaklaşık 650 küçükbaş hayvanla birlikte yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.
Isparta Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş'ın ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, çobanların ve koyunların geçtiği güzergâhta zemin yapısının zayıfladığı, yağışların da etkisiyle yaklaşık 300 metrelik alanda meydana gelen toprak kayması sonucu yolun çöktüğü ve bu nedenle yaylaya ulaşımın sağlanamadığı ve bu yüzden geri dönemedikleri belirlendi.