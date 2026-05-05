Başakşehir'de yiyip içip hesap ödemeden kaçtılar! Dükkan sahipleri isyanda: Yakalasaydım ağzını burnunu kırardım

Başakşehir’de bir büfeye gelen 2 kişi, sipariş verip yemek yedikten sonra “cüzdan araçta” bahanesiyle 900 TL’lik hesabı ödemeden kaçtı.Dükkan sahipleri yaşanan duruma isyan ederken "Yakalamış olsaydım ağzını burnunu kırardım. Param yok diyenlere iş yeri sahibi yardımcı oluyor." dedi.

Başakşehir'de büfeye gelen 2 kişi sipariş verip yemek yedikten sonra cüzdanı araçta unuttuklarını söyleyerek hesap ödemeden mekandan ayrıldı. Şüphelilerin yemek yiyip mekandan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YİYİP İÇİP KAÇTILAR

Olay, Çevre Sanayi Sitesinde bulunan bir büfede dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Büfeye gelen 2 kişi kanat siparişi verip yemeklerini yedikten sonra hesabı ödemeden gitti. Hesabı ödeyecekleri sırada şüphelilerden biri cüzdanını araçta unuttuğunu söyleyerek almaya gitti. Büfeden ayrılan şüphelinin ardından masada oturan arkadaşı da yarım kalan ayranı alıp 900 liralık hesabı ödemeden kaçtı. 2 kişinin yemek yedikten sonra büfeden hesap ödemeden ayrıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"PARAM YOK DİYENLERE İŞ YERİ SAHİBİ YARDIMCI OLUYOR"

Çalışan Oğuz Kılıç, "Siparişlerini ben aldım. 2 porsiyon kanat istediler. İçecek olarak da 1 litre ayran dediler. Uyuruz araçta dediler. Bunlar kamyoncu dedim. Hesabı ödemek için kasaya geçtiler. 'Kartımız yanımızda değil. Araca gidip alıp gelelim' dediler. Oradan kaçmışlar. Daha önce de gelen müşteri bunlar. Bunlar yapılmaması gereken şeyler. Ben yakalamış olsaydım ağzını burnunu kırardım. Param yok diyenlere iş yeri sahibi yardımcı oluyor. Masada aşağı yukarı 900 liralık hesap vardı" diye konuştu.