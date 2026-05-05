İçinde cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdan bulunan çantayı alan D.T.(10), Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından taksiyle kaçarken yakalandı. Emniyete götürülen D.T.'nin 'Hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren Melike A.'nın (35), bebek arabasında asılı olan çantası çalındı.

10 yaşındaki hırsızın çaldığı eşyalar (DHA)

BEBEK ARABASINDA ASILI ÇANTAYI ÇALDI

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstinye'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melike A., çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.