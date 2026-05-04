Erzurum'da kaybolan kızdan acı haber: Derede doğularak öldü

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal Mahallesi'nde 12 yaşındaki çocuğun kaybolması ile ekipler arama çalışması başlattı. Kayıp küçük kızın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Çocuğun derede boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Filiz Aktağ'ın (12) Germik Deresi'ne düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Karaçoban Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi sevk edildi.

Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlattı. Kayıp çocuk, yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu en son görüldüğü noktanın 600 metre ilerisinde dere yatağında bulundu.

Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aktağ'ın cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.