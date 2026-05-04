Dehşetin adresi Diyarbakır! Silahla çevreye ateş açtı saldırgan gözaltında | "Elinde pompalı tüfek vardı"

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 16:00 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2026 16:06 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir şahıs tarafından peş peşe silahla ateş açılması sonucu korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, saldırganın silahla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "okul saldırısı" olduğu iddiaları yalanlandı. Olayın tanığı bir vatandaş da "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı." dedi.