Dehşetin adresi Diyarbakır! Silahla çevreye ateş açtı saldırgan gözaltında | "Elinde pompalı tüfek vardı"
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir şahıs tarafından peş peşe silahla ateş açılması sonucu korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, saldırganın silahla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "okul saldırısı" olduğu iddiaları yalanlandı. Olayın tanığı bir vatandaş da "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı." dedi.
SİLAHLA ETRAFA ATEŞ AÇTI
İlçenin Fabrika Mahallesi'nde ortaokul ve anaokulunun olduğu bölgede kimliği belirsiz şahıs, silahla etrafa ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, korku dolu anlar yaşadı.
Görgü tanığı Yunus Gençer, okuldan çocuğunu alacağını söyleyerek, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Okula bir tane attı, nasıl kaçtım bir tane attı. Hemen araya girdim, polis gelip yakaladı. Önce esnafa sıktı. Buraya döndü, tam okula girecekti yakalandı" dedi.
DEHŞET KAMERADA
Kimsenin yaralanmadığı olayda, saldırganın silahla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"OKUL SALDIRISI" İDDİALARINA YALANLAMA
Diyarbakır Valiliği, sosyal medya ve bazı yayın organlarında silahlı asayiş olayının okula yönelik olduğu iddialarını yalanladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor" denildi.