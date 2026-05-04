Bursa'da imalathane yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 22:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir menteşe imalathanesinde yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 1 saatlik müdahale ile alevler söndürüldü ancak hasar oluştu.