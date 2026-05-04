Afyonkarahisar'da kar alarmı: Bazı yollar TIR ve çekicilerin geçişine kapatıldı

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 00:16 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2026 00:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara kara yollarının saat 23.00 itibarıyla TIR ve çekici trafiğine kapatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada diğer araçlar için geçişlerin süreceği ve sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıldı.