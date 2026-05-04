CANLI YAYIN

Afyonkarahisar'da kar alarmı: Bazı yollar TIR ve çekicilerin geçişine kapatıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Afyonkarahisar'da kar alarmı: Bazı yollar TIR ve çekicilerin geçişine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara kara yollarının saat 23.00 itibarıyla TIR ve çekici trafiğine kapatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada diğer araçlar için geçişlerin süreceği ve sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar ve çevresinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası kritik bir karar aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar bağlantılı 3 kara yolunda TIR ve çekicilerin trafikte geçişine ksııtlama getirildi. (Foto: ahaber.com.tr) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar bağlantılı 3 kara yolunda TIR ve çekicilerin trafikte geçişine ksııtlama getirildi. (Foto: ahaber.com.tr)

TIR VE ÇEKİCİLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

Afyonkarahisar ve çevresinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, TIR ve çekici araçların yola çıkmamasına karar verildi.

Buna göre; Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara kara yolları saat 23.00 itibarıyla TIR ve çekici araç trafiğine kapatıldı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada otomobil, hafif ticari vb. diğer araçların geçişlerini sürdüreceği bildirildi.

Yoğun kar yağışı trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. (Foto: ahaber.com.tr)Yoğun kar yağışı trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. (Foto: ahaber.com.tr)

SÜRÜCÜLERE UYARI

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında kar yağışı nedeniyle araç kullanan sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Karayolları ekiplerinin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın