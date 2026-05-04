Afyonkarahisar'da kar alarmı: Bazı yollar TIR ve çekicilerin geçişine kapatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara kara yollarının saat 23.00 itibarıyla TIR ve çekici trafiğine kapatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada diğer araçlar için geçişlerin süreceği ve sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar ve çevresinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası kritik bir karar aldı.
TIR VE ÇEKİCİLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK
Afyonkarahisar ve çevresinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, TIR ve çekici araçların yola çıkmamasına karar verildi.
Buna göre; Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara kara yolları saat 23.00 itibarıyla TIR ve çekici araç trafiğine kapatıldı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada otomobil, hafif ticari vb. diğer araçların geçişlerini sürdüreceği bildirildi.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında kar yağışı nedeniyle araç kullanan sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Karayolları ekiplerinin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.