72 gündür kayıp Uğur Çalışkan için seferberlik! Bakan Çiftçi’den talimat: JASAT timleri devreye giriyor

Van’dan çalışmak amacıyla gittiği Hatay’da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’ın ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. 19 Şubat’tan bu yana kendisinden haber alınamayan genç için sosyal medyadan yükselen yardım çığlığına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den yanıt geldi. Bakan Çiftçi, kayıpları bulma konusunda uzman olan JASAT timlerinin görevlendirileceğini belirterek sürecin bizzat takipçisi olduğunu açıkladı.

Aslen Vanlı olan ve iş için Hatay'ın Antakya ilçesine giden Uğur Çalışkan, 19 Şubat 2026 tarihinde Serinyol Mahallesi'nde konakladığı evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. ANTAKYA'DA SIR DOLU KAYIP Kayboluşunun 7. gününde eşyaları ormanlık alanda bulunan genç adamdan 72 gündür hiçbir iz alınamazken, ailesi müjdeli bir haber için gün sayıyor. Kardeşinin sağlık durumu hakkındaki asılsız iddialara da açıklık getiren abi Tarık Çalışkan, Uğur Çalışkan'ın bipolar hastası olduğu yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

AİLEDEN BAKANLIĞA "IŞIK OLUN" ÇAĞRISI Çaresiz bekleyişlerini sürdüren aile, seslerini duyurabilmek için İçişleri Bakanlığı'na müracaat etti. Kardeşinin bulunması için yetkililerden destek isteyen abi Tarık Çalışkan, "Buradan sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Bu ışığımızı yakın" ifadelerini kullandı.