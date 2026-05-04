72 gündür kayıp Uğur Çalışkan için seferberlik! Bakan Çiftçi’den talimat: JASAT timleri devreye giriyor
Van’dan çalışmak amacıyla gittiği Hatay’da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’ın ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. 19 Şubat’tan bu yana kendisinden haber alınamayan genç için sosyal medyadan yükselen yardım çığlığına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den yanıt geldi. Bakan Çiftçi, kayıpları bulma konusunda uzman olan JASAT timlerinin görevlendirileceğini belirterek sürecin bizzat takipçisi olduğunu açıkladı.
Aslen Vanlı olan ve iş için Hatay'ın Antakya ilçesine giden Uğur Çalışkan, 19 Şubat 2026 tarihinde Serinyol Mahallesi'nde konakladığı evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
ANTAKYA'DA SIR DOLU KAYIP
Kayboluşunun 7. gününde eşyaları ormanlık alanda bulunan genç adamdan 72 gündür hiçbir iz alınamazken, ailesi müjdeli bir haber için gün sayıyor. Kardeşinin sağlık durumu hakkındaki asılsız iddialara da açıklık getiren abi Tarık Çalışkan, Uğur Çalışkan'ın bipolar hastası olduğu yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.
AİLEDEN BAKANLIĞA "IŞIK OLUN" ÇAĞRISI
Çaresiz bekleyişlerini sürdüren aile, seslerini duyurabilmek için İçişleri Bakanlığı'na müracaat etti. Kardeşinin bulunması için yetkililerden destek isteyen abi Tarık Çalışkan, "Buradan sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Bu ışığımızı yakın" ifadelerini kullandı.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT
Ailenin yürek burkan yardım çağrısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kayıtsız kalmadı. Sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan videonun altına bir mesaj bırakan Bakan Çiftçi, konunun yakından takip edildiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Değerli Kardeşim Konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum" sözleriyle aileye umut verdi.
JASAT TİMLERİ DOSYAYI DEVRALIYOR
Bakan Çiftçi'nin talimatıyla birlikte, en karmaşık olayları aydınlatma konusundaki başarılarıyla bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) Hatay'daki arama çalışmalarına dahil edilmesi bekleniyor. 72 gündür karanlıkta kalan olayın, uzman ekiplerin titiz çalışmasıyla aydınlatılması hedefleniyor.