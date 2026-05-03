TAG Otoyolu’nda zincirleme felaket! Tırlar ve yolcu otobüsü çarpıştı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Aralarında bir yolcu otobüsü, iki tır ve çok sayıda otomobilin bulunduğu 7 aracın birbirine girdiği kazada ortalık bir anda mahşer yerine döndü. Çok sayıda yaralının bulunduğu ve tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda sağanak yağışın neden olduğu zincirleme kazada büyük panik yaşandı. Bir yolcu otobüsü, iki tır ve çok sayıda otomobilin karıştığı, toplam 7 aracın çarpıştığı kazada olay yeri kısa sürede kaosa sürüklendi.

TAG OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

TAG OTOYOLUNDA ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Gaziantep-Nurdağı istikametinde meydana gelen kaza sonrası bölgeye intikal eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda geride bıraktığımız dakikalarda kaza meydana geldi. Çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi bu noktaya sevk edildi. Jandarma ekipleri bir taraftan yolu tamamen kapatmış durumda. Araçlar bu noktada zincirleme bir şekilde birbirine girmiş durumda. Yaralı sayısının da çok olduğu bilgisi var. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bir yolcu otobüsü de yine bu kazaya karışmış durumda." sözleriyle dehşetin boyutunu aktardı.

CAN PAZARINDA KAHRAMANLIK ÖYKÜLERİ

Kaza anında otoyolda bulunan ve otobüsten inerek yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, ekipler gelene kadar büyük bir özveriyle çalıştı.

Kazaya tanıklık eden ve kurtarma çalışmalarına katılan bir yolcu, "Biz otobüste yardımcı olduk. Ben yolcuyum, başka arabalardan biz hastaları, biz arabalardan çıkardık abi. Oraya battaniye ile biz müdahale ettik ambulans gelene kadar. Altı araç vardı, bir de bu tır şoförü vardı; tır şoförü ama çok kötü oldu, çok ağır yaralıydı." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları, yağmurdan etkilenmemeleri için yaralıların üzerini battaniyelerle örttüklerini ve şemsiyelerle beklediklerini dile getirdi.

SAĞANAK YAĞIŞ VE MAZOT SIZINTISI TEHLİKESİ

Kazanın meydana geldiği dakikalarda bölgede etkili olan kuvvetli yağışın zemini kayganlaştırdığı belirtildi.

Olay yerindeki teknik risklere dikkat çeken Mehmet Geçgel, "Jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri almış durumda ki olası muhtemel başka kazaya sebebiyet vermemek için. Çünkü yere dökülmüş mazot var, bundan dolayı da yer kaygan. Başka kazaya sebebiyet verilmemesi için her iki yönde de önlemler alınıyor. Sağlık ekipleri ters yoldan gelerek buradaki ekiplere ulaştılar çünkü orada trafik tamamen kilitlenmişti." şeklinde konuştu.

NARLI KAVŞAĞI'NDA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Narlı mevkinde yaşanan feci kazada bazı araçların tırların arasında kalarak kağıt gibi ezildiği görüldü. Sıkışan vatandaşlar için AFAD ve itfaiye ekiplerinin seferber olduğunu belirten Geçgel, "Bu tır da tamamen ezilmiş durumda, kupa kısmı tamamen arada kaldığı için ezildi ve büyük bir kaza meydana geldi. Narlı Kavşağı'ndayız şu anda, Narlı mevkinde kazanın hemen ardından olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sıkışan vatandaşları AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri sıkıştıkları noktadan çıkardı ve ambulanslarla yaralılar hastaneye sevk edildi." sözleriyle bölgedeki sıcak anları aktardı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR, HASAR BÜYÜK

Kazaya karışan araçların bir kısmı çekicilerle kaldırılırken, ağır tonajlı tırlar için bölgeye vinç beklendiği öğrenildi.

Yolun durumu hakkında bilgi veren Mehmet Geçgel, "Trafik tamamen kapanmıştı, şu anda jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü bir şekilde trafiğin akışının sağlanmaya çalışıldığını ifade edelim. Şu an burada iki tır ve bir yolcu otobüsünün bulunduğunu görüyorum. Yolcu otobüsünde de yaralanan çok sayıda kişi vardı. Karayolları ekipleri de bu noktaya sevk edilmiş durumda ancak şu an bu noktaya ağır tonajlı bir vinç getirilmesi gerekiyor bu tırın buradan kaldırılması için." ifadelerini kullandı.

9 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlk belirlemelere göre kazada en az 9 kişinin yaralandığı ve çevre illerdeki hastanelere nakledildiği bildirildi.

Kurtarma çalışmalarını takip eden Geçgel, "Şu ana kadar en az 9 kişinin buradan ambulanslarla götürüldüğü bilgisi var. Çok sayıda sağlık ekibi bu noktada halihazırda. Ambulanslarla yaralılar tedavi altına alınmak üzere Gaziantep'teki ve Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edildi. Etrafa savrulmuş araç parçalarını görüyorum. Otobüsteki vatandaşların eşyaları bu noktaya savrulmuş durumda." sözleriyle bilançonun ağırlığını paylaştı.

Jandarma ve Karayolları ekiplerinin bölgedeki incelemeleri ve yolu tamamen açma çalışmaları devam ediyor.

