TAG Otoyolu’nda zincirleme felaket! Tırlar ve yolcu otobüsü çarpıştı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Aralarında bir yolcu otobüsü, iki tır ve çok sayıda otomobilin bulunduğu 7 aracın birbirine girdiği kazada ortalık bir anda mahşer yerine döndü. Çok sayıda yaralının bulunduğu ve tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
TAG OTOYOLUNDA ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Gaziantep-Nurdağı istikametinde meydana gelen kaza sonrası bölgeye intikal eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda geride bıraktığımız dakikalarda kaza meydana geldi. Çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi bu noktaya sevk edildi. Jandarma ekipleri bir taraftan yolu tamamen kapatmış durumda. Araçlar bu noktada zincirleme bir şekilde birbirine girmiş durumda. Yaralı sayısının da çok olduğu bilgisi var. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bir yolcu otobüsü de yine bu kazaya karışmış durumda." sözleriyle dehşetin boyutunu aktardı.
CAN PAZARINDA KAHRAMANLIK ÖYKÜLERİ
Kaza anında otoyolda bulunan ve otobüsten inerek yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, ekipler gelene kadar büyük bir özveriyle çalıştı.
Kazaya tanıklık eden ve kurtarma çalışmalarına katılan bir yolcu, "Biz otobüste yardımcı olduk. Ben yolcuyum, başka arabalardan biz hastaları, biz arabalardan çıkardık abi. Oraya battaniye ile biz müdahale ettik ambulans gelene kadar. Altı araç vardı, bir de bu tır şoförü vardı; tır şoförü ama çok kötü oldu, çok ağır yaralıydı." ifadelerini kullandı.
Görgü tanıkları, yağmurdan etkilenmemeleri için yaralıların üzerini battaniyelerle örttüklerini ve şemsiyelerle beklediklerini dile getirdi.
SAĞANAK YAĞIŞ VE MAZOT SIZINTISI TEHLİKESİ
Kazanın meydana geldiği dakikalarda bölgede etkili olan kuvvetli yağışın zemini kayganlaştırdığı belirtildi.
Olay yerindeki teknik risklere dikkat çeken Mehmet Geçgel, "Jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri almış durumda ki olası muhtemel başka kazaya sebebiyet vermemek için. Çünkü yere dökülmüş mazot var, bundan dolayı da yer kaygan. Başka kazaya sebebiyet verilmemesi için her iki yönde de önlemler alınıyor. Sağlık ekipleri ters yoldan gelerek buradaki ekiplere ulaştılar çünkü orada trafik tamamen kilitlenmişti." şeklinde konuştu.