TAG Otoyolu’nda zincirleme felaket! Tırlar ve yolcu otobüsü çarpıştı

Narlı mevkinde yaşanan feci kazada bazı araçların tırların arasında kalarak kağıt gibi ezildiği görüldü. Sıkışan vatandaşlar için AFAD ve itfaiye ekiplerinin seferber olduğunu belirten Geçgel, " Bu tır da tamamen ezilmiş durumda, kupa kısmı tamamen arada kaldığı için ezildi ve büyük bir kaza meydana geldi. Narlı Kavşağı'ndayız şu anda, Narlı mevkinde kazanın hemen ardından olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sıkışan vatandaşları AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri sıkıştıkları noktadan çıkardı ve ambulanslarla yaralılar hastaneye sevk edildi." sözleriyle bölgedeki sıcak anları aktardı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR, HASAR BÜYÜK

Kazaya karışan araçların bir kısmı çekicilerle kaldırılırken, ağır tonajlı tırlar için bölgeye vinç beklendiği öğrenildi.

Yolun durumu hakkında bilgi veren Mehmet Geçgel, "Trafik tamamen kapanmıştı, şu anda jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü bir şekilde trafiğin akışının sağlanmaya çalışıldığını ifade edelim. Şu an burada iki tır ve bir yolcu otobüsünün bulunduğunu görüyorum. Yolcu otobüsünde de yaralanan çok sayıda kişi vardı. Karayolları ekipleri de bu noktaya sevk edilmiş durumda ancak şu an bu noktaya ağır tonajlı bir vinç getirilmesi gerekiyor bu tırın buradan kaldırılması için." ifadelerini kullandı.

9 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlk belirlemelere göre kazada en az 9 kişinin yaralandığı ve çevre illerdeki hastanelere nakledildiği bildirildi.

Kurtarma çalışmalarını takip eden Geçgel, "Şu ana kadar en az 9 kişinin buradan ambulanslarla götürüldüğü bilgisi var. Çok sayıda sağlık ekibi bu noktada halihazırda. Ambulanslarla yaralılar tedavi altına alınmak üzere Gaziantep'teki ve Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edildi. Etrafa savrulmuş araç parçalarını görüyorum. Otobüsteki vatandaşların eşyaları bu noktaya savrulmuş durumda." sözleriyle bilançonun ağırlığını paylaştı.

Jandarma ve Karayolları ekiplerinin bölgedeki incelemeleri ve yolu tamamen açma çalışmaları devam ediyor.