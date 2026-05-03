Safranbolu’da alevlerle mücadele: İtfaiye eri yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Barış Mahallesi Utku Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SIRASINDA YARALANDI

Yangına müdahale eden ekipler alevlerle mücadele ederken, itfaiye erlerinden biri başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Olay anında bölgede büyük panik yaşanırken, yaralı itfaiye eri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansta tedavi altına alındı.

Yangın sırasında ev sahibi de olaydan olumsuz etkilendi. Tansiyonu yükselen ev sahibi ambulansta kontrol altına alındı. Yetkililer her iki kişinin de durumunun kontrol altında olduğunu belirtti.