Safranbolu’da alevlerle mücadele: İtfaiye eri yaralandı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı müstakil evde 14 Mayıs’ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bir itfaiye erinin başından yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay Barış Mahallesi Utku Sokak’ta meydana gelirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken ekiplerin hızlı müdahalesi büyük bir faciayı önledi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Barış Mahallesi Utku Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALE SIRASINDA YARALANDI
Yangına müdahale eden ekipler alevlerle mücadele ederken, itfaiye erlerinden biri başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Olay anında bölgede büyük panik yaşanırken, yaralı itfaiye eri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansta tedavi altına alındı.
Yangın sırasında ev sahibi de olaydan olumsuz etkilendi. Tansiyonu yükselen ev sahibi ambulansta kontrol altına alındı. Yetkililer her iki kişinin de durumunun kontrol altında olduğunu belirtti.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Yoğun çabaların ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak 2 katlı evde ciddi maddi hasar meydana geldi.
KEDİ KURTARILDI
Yangının en dikkat çeken detaylarından biri ise evden çıkarılan bir kedinin güvenli şekilde kurtarılarak barınağa teslim edilmesi oldu. Olay, mahallede hem korku hem de duygusal anlara sahne oldu.