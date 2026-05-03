Karadeniz'in sembolü Zigana Tüneli 3 yaşında: 3 yılda 5.3 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zigana Tüneli'nden 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 aracın geçtiğini belirterek, "Tünel sayesinde güzergah 8 kilometre kısaldı. Seyahat süresi de otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde açılan Zigana Tüneli'nin yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan tünelimiz, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak tarihe geçti. Tünel sayesinde güzergah 8 kilometre kısaldı. Seyahat süresi de otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı." ifadelerini kullandı.

"ZİGANA TÜNELİ'MİZİ 3 YILDA 5 MİLYON 277 BİN 434 ARAÇ KULLANDI"

Bakan Uraloğlu, Zigana Tüneli sayesinde 3 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 1,9 milyar lira tasarruf sağladıklarını kaydederek "Tünelin hizmete sunulmasından bugüne kadar karbon salınımını da 44 bin ton azalttık. Karadeniz'in sembolü Zigana Tüneli'mizi 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 araç kullandı. " şeklinde konuştu.