İstanbul'da şiddetli rüzgar faciası: Ağaç devrildi
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı. Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobile zarar verdi.
Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobile zarar verdi.
Büyükşehir Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, ağacı tek parça halinde kaldıramayınca elektrikli testereyle parçalayarak yol kenarına aldı.
Otomobilde hasar meydana geldi.