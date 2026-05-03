Hatay’da pastanede elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mahir Buğra Karagön (İHA)

PASTANE SAHİBİ GÖZALTINDA

İş yerindekilerin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Karagön, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagön, hayatını kaybetti. Akıma kapılarak can veren Karagön, İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Karagön'ün ailesi zor anlar yaşadı. Olay sonrası pastane sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.