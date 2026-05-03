Budo’da seferlere fırtına engeli: 6 hat iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 14 Mayıs tarihinde Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) ve Armutlu hatlarında planlanan 6 seferini, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. İptaller, BUDO’nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Bursa ile İstanbul arasında önemli bir deniz ulaşım ağı sağlayan BUDO, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Şirketten yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle toplam 6 seferin iptal edildiği bildirildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER TEK TEK AÇIKLANDI

BUDO'nun iptal ettiği seferler arasında saat 08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) hatları yer aldı.

