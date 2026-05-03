Budo’da seferlere fırtına engeli: 6 hat iptal edildi

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 02:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 14 Mayıs tarihinde Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) ve Armutlu hatlarında planlanan 6 seferini, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. İptaller, BUDO’nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.