BUDO seferlerine fırtına engeli: 3 Mayıs 2026'da çok sayıda iptal var

Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve kötü hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 3 Mayıs 2026’da Mudanya–Kabataş ve bağlantılı hatlar dahil toplam 6 seferini iptal etti.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bölgedeki şiddetli fırtına nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz trafiğinde aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi ve dalga yüksekliğinin artmasıyla birlikte seferlerin güvenliği tehlikeye girdi.

BUDO 6 SEFERİ İPTAL ETTİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 3 Mayıs 2026 Pazar günü planlanan 6 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) hatlarındaki karşılıklı seferler de yer aldı. Ayrıca Mudanya – Armutlu ve Armutlu – İstanbul bağlantılı bazı seferlerin de iptal edildiği bildirildi.