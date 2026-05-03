Arnavutköy’de korkutan anlar: Minare sallandı, 2 bina boşaltıldı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresinin sallanması paniğe yol açtı. Caminin yakınındaki 2 bina önlem amaçlı boşaltıldı.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Berat Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, caminin yanındaki 2 bina önlem amaçlı tahliye edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.