Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarparak yan yatması sonucu sürücü A.Ç. ile yolcu E.B. yaralandı. Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü faciayı getirdi.

Kayseri'de geceyi hareketlendiren kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde adeta savaş alanı görüntüleri oluşturdu. Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpıp yan yatması çevrede büyük paniğe yol açtı.

"DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ"

Edinilen bilgilere göre A.Ç. yönetimindeki 38 HD 366 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte araç, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı ve çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü A.Ç. ile yolcu E.B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, olayın perde arkasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor.