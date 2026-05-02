Kırıkkale’de heyelan köyü vurdu! 9 yapı hasar gördü
Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyünde etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda 9 yapı zarar gördü, bir ev ise kullanılamaz hale geldi. AFAD, jandarma ve kaymakamlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaşlı çift güvenli alana tahliye edilirken, vatandaşlar devletin desteğini “İyilik unutulur mu” sözleriyle anlattı.
Yağış sonrası toprağın kaymasıyla birlikte köyde adeta alarm verildi. Hasar gören evler kısa sürede boşaltılırken, ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi. En çok etkilenen yapılardan birinde yaşayan yaşlı çift ise devletin desteğiyle güvenli alana yerleştirildi.
"ALLAH, ERDOĞAN'DAN BİN KAT RAZI OLSUN"
Evinden tahliye edilen Döndü Karaburçak, "Evler yarıldı. Sabah muhtara bildirdim. Muhtar geldi, jandarmayı aradı. Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan, jandarmadan ve Kaymakamdan bin kez razı olsun. Bizi buraya taşıdılar, yardım ettiler. 'Şurada durun' dediler, soba koydular. İyilik unutulur mu" dedi.
Kemal Karaburçak ise sabah evinin çevresindeki yarıkları fark ettiğini belirterek, "Sabah uyandığımda evin arka tarafının yarıldığını gördüm. Aşağı indim, baktım aşağı taraf yarılmış. Muhtarı aradık. Yanına gidip durumu söyledim. O da jandarmayı aradı. Kaymakam geldi, AFAD'dan ekipler geldi" diye konuştu.