Hatay Emniyeti’nden nokta operasyon! Firari hükümlü yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., Dörtyol'da yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; hırsızlık, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından toplam 12 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan B.A. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

