Fatih’de 5 katlı iş yerinde çatı katı yangını
İstanbul Fatih’te 5 katlı bir iş merkezinin çatısında saat 21.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mercan Mahallesi Uzunçarşı Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası alevler söndürüldü.
Fatih'in kalbinde geceyi aydınlatan alevler, adeta felaketin eşiğine gelindiğini gözler önüne serdi. Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevler çevrede paniğe neden olurken, ekipler zamana karşı yarıştı.
ALEVLER ÇATIYI YUTTU
Yangın kısa sürede büyüyerek iş merkezinin çatısını tamamen sardı. Bitişik nizam yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede alevlerin diğer binalara sıçrama ihtimali korku yarattı. Vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.
EKİPLERDEN KRİTİK MÜDAHALE
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş merkezinin çatısında ciddi maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede önlemlerini sürdürüyor.