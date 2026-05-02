Bayrampaşa’daki 5 katlı iş yerinde yangın: 3 kat küle döndü çatı çöktü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bayrampaşa’da plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın 3 katını etkiledi. İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki olayda itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen iş yeri yangını, 2 Mayıs 2026 Cumartesi sabah saatlerinde Vatan Mahallesi'nde çıktı. Plastik malzemelerin yoğun olduğu iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara yayıldı ve ciddi maddi hasara yol açtı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, Çiftehavuzlar Caddesi üzerindeki 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında saat 05.00 sıralarında başladı. İçeride bulunan plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı ve binanın üst katlarını sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YOĞUN ÇABA HARCADI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Yangın sırasında binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı.

3 KAT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için teknik inceleme sürecinin sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili detayların yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

SSS (SIK SORULAN SORULAR)

Bayrampaşa'daki yangında can kaybı var mı?
Hayır, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın ne kadar sürede söndürüldü?
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nerede çıktı?
İstanbul Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı.

Yangının nedeni belli mi?
Hayır, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

