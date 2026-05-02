Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için teknik inceleme sürecinin sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili detayların yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

SSS (SIK SORULAN SORULAR)

Bayrampaşa'daki yangında can kaybı var mı?

Hayır, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın ne kadar sürede söndürüldü?

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nerede çıktı?

İstanbul Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı.

Yangının nedeni belli mi?

Hayır, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.