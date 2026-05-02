Bayrampaşa’daki 5 katlı iş yerinde yangın: 3 kat küle döndü çatı çöktü
Bayrampaşa’da plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın 3 katını etkiledi. İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki olayda itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen iş yeri yangını, 2 Mayıs 2026 Cumartesi sabah saatlerinde Vatan Mahallesi'nde çıktı. Plastik malzemelerin yoğun olduğu iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara yayıldı ve ciddi maddi hasara yol açtı.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Yangın, Çiftehavuzlar Caddesi üzerindeki 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında saat 05.00 sıralarında başladı. İçeride bulunan plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı ve binanın üst katlarını sardı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ YOĞUN ÇABA HARCADI
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Yangın sırasında binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı.