(Foto: ahaber.com.tr) AYDIN'IN RUHU VE ÜRETİM GÜCÜ ÖNE ÇIKTI

Aydın'ın tarihsel ve kültürel yapısına dikkat çeken Ersoy, kentin geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Aydın'ın tarihin derin izlerini, doğanın sunduğu imkânları ve insan emeğini bir arada barındıran özel şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, festivalin anlam ve önemine değinerek organizasyonun taşıdığı değeri şu sözlerle anlattı: "Aydın Yöresel Ürün ve Kültür Sanat Festivali, sadece bir etkinlik olmanın çok ötesinde; bu toprakların ruhunu, emeğini ve irfanını geleceğe taşıyan güçlü bir iradenin tezahürüdür." Aydın'ın tarih boyunca üretimi, bereketi ve kültürel zenginliğiyle öne çıktığını kaydeden Ersoy, bu toprakların yalnızca ürün yetiştiren değil, aynı zamanda değer üreten, kültür inşa eden ve medeniyet taşıyan bir anlayışın merkezi olduğunu ifade etti. Nazilli'nin ise çalışkan insanı, üretim gücü ve güçlü toplumsal yapısıyla öne çıkan ilçelerden biri olduğunu belirten Ersoy, ilçenin bu özellikleriyle dikkat çektiğini dile getirdi.

HER STANTTA BİR EMEK HİKAYESİ

Festival alanında yer alan stantlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ersoy, her bir ürünün ve emeğin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Festivalde yer alan stantların alın teri, sabır ve ustalığın birer yansıması olduğunu belirten Ersoy, sergilenen her ürünün bu toprakların hafızasını, kimliğini ve ruhunu taşıdığını dile getirdi. Yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar her unsurun kültürel mirasın yaşayan bir parçası olduğunu vurgulayan Ersoy, bu değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.