Aydın’ın emeği kültürü ve mirası festivalle sahneye çıktı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkarlarla bir araya geldi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin üretim gücü, kültürel birikimi ve tarihsel zenginliğiyle öne çıkan bir kent olduğunu belirterek festivalin bu değerleri görünür kıldığını vurguladı. Üreticilerin emeğini ve sanatkârların ustalığını toplumla buluşturan organizasyonun kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu ifade eden Ersoy, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.
Aydın'ın köklü üretim geleneği ile kültürel birikimini bir araya getiren Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali, şehrin yerel değerlerini geniş bir çerçevede yansıtan önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor.
Ziyaretçilere hem üretim süreçlerini yakından tanıma hem de geleneksel sanatlarla buluşma imkânı sunan etkinlik, Aydın'ın geçmişten bugüne taşıdığı zengin mirası görünür kılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Necmeddin Bilal Erdoğan ile birlikte Nazilli'de İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'ni ziyaret etti. Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışının ardından programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ersoy, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde temaslarda bulundu. Günün devamında da Nazilli'ye geçen Ersoy, Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali alanında incelemelerde bulundu. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ile Mustafa Savaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın da yer aldı.
AYDIN'DA İKİ FESTİVAL TEK PROGRAM
Festival alanında ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Aydın'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, konuşmasında şunları söyledi: "Bugün çok verimli bir ziyaret gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hem Aydınlı hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz hem de bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına dahil ettiğimiz Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirmek üzere bu güzel şehirde bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Bir de 'Aydın Yöresel Ürün ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışı yapmış olmak bizim ziyaretimizin memnuniyetini katlamış oluyor." Aydın'a gelmeden önce festivalin açılışına ilişkin bilgi aldığını belirten Ersoy, açılışı bizzat gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade etti.