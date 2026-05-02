61. Bisiklet Turu Ankara finali: 3 Mayıs’ta kapanacak yollar ve alternatifler güzergahlar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkent Ankara’da 3 Mayıs sabahı erken saatlerde trafik düzeni tamamen değişiyor. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun final etabı nedeniyle saat 06.00’dan itibaren kentin ana arterleri başta olmak üzere çok sayıda yol çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Ankara, uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaparken, şehir içi ulaşımda da önemli düzenlemelere gidiliyor. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı nedeniyle 3 Mayıs 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren birçok ana yol araç trafiğine kapatılacak.
HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Ana arterler ve kritik noktalar
Aşağıdaki güzergahlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak:
- Cumhurbaşkanlığı Bulvarı (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı – Alparslan Türkeş Caddesi arası)
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (Mevlana Bulvarı – Anadolu Bulvarı arası)
- Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (Strazburg Caddesi Kavşağı – Anadolu Meydanı arası)
- Beştepe Caddesi (Söğütözü Caddesi – Alparslan Türkeş Caddesi arası)
- Alparslan Türkeş Caddesi (Cumhurbaşkanlığı Bulvarı – Mevlana Bulvarı arası)
- Bahriye Üçok Caddesi (Mevlana Bulvarı – Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arası)
Diğer kapatılacak cadde ve bağlantılar
- Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi (Bandırma Caddesi – Beşevler Kavşağı)
- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi (İnönü Bulvarı – Beşevler Kavşağı)
- Akdeniz Caddesi (Aşkabat Caddesi – Gençlik Caddesi)
- Gençlik Caddesi (Şehit Gönenç Caddesi – Anıt Caddesi arası) ve Anıt Caddesi'nin tamamı
- Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı – Anadolu Meydanı)
- Kazım Karabekir Caddesi (Anadolu Meydanı – Agah Efendi Sokağı)
- Cumhuriyet Caddesi (Mevlana Bulvarı – Kazım Karabekir Caddesi arası)
- Bu yollarla bağlantılı tüm cadde ve sokaklar
ANKARA'DA TRAFİK NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?
Yolların açılış saatine ilişkin net bir zaman verilmezken, yarışın tamamlanmasının ardından kademeli olarak trafiğin normale dönmesi bekleniyor.
FİNAL ETABI BAŞKENTTE KOŞULACAK
Turun son etabı bu yıl Ankara'da düzenleniyor.
- Etap uzunluğu: 108,4 kilometre
- Güzergah: Ankara şehir içi
- Kritik noktalar: Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi