Şanlıurfa’da miras dehşeti! Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Ahmet Kılıç (47), arazi anlaşmazlığı nedeniyle üvey kardeşleri Hamza Kılıç (30) ve Sabri Kılıç’ı tabancayla vurarak öldürdü; olay akşam saatlerinde Cibinören Mahallesi’nde meydana geldi. Taraflar arasındaki gerilim kısa sürede kontrolden çıkarken, tartışma “kanlı hesaplaşmaya” dönüştü ve silahlar konuştu.

Birecik'te yaşanan olay, aile içi anlaşmazlıkların nasıl bir faciaya dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. İddiaya göre uzun süredir devam eden arazi tartışması, akşam saatlerinde yeniden alevlendi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ahmet Kılıç, yanında bulunan tabancayı çekerek üvey kardeşlerine ateş açtı.

TARTIŞMA KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Görgü tanıkları yaşanan dehşeti "Bir anda silahını çıkardı, 'Bu iş burada bitecek!' diyerek ateş etmeye başladı" sözleriyle anlattı. Kurşunların hedefi olan Hamza ve Sabri Kılıç ağır yaralandı. Olay yerinde panik ve korku hâkim olurken, çevredekiler durumu hemen ekiplere bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kardeş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastane kaynakları, "Yaralar çok ağırdı, tüm çabalara rağmen geri döndürülemedi" ifadelerini kullandı.

KAÇTI, OTOYOLDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırgan Ahmet Kılıç için güvenlik güçleri alarma geçti. JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu zanlı, Şanlıurfa–Gaziantep Otoyolu'nda kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kaynakları operasyonu "Kaçacak yer bulamadı" sözleriyle değerlendirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, cinayetin arka planında yatan arazi anlaşmazlığının detayları mercek altına alındı.