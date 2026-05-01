2026 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı ve Vakıfbank maçları ne zaman, hangi kanalda?
İstanbul’da düzenlenecek CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four’da Türk temsilcileri VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit finale çıkmak için sahaya çıkıyor. İki kritik yarı final mücadelesinin tarihleri, saatleri ve canlı yayın bilgileri netleşti.
Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four heyecanı bu yıl İstanbul'da yaşanacak. Türkiye'yi temsil eden VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, finale yükselmek için kritik yarı final maçlarına çıkacak.
VAKIFBANK VE ECZACIBAŞI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Final-Four yarı final karşılaşmaları 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak:
- 17.00: VakıfBank – Imoco Conegliano
- 20.00: Eczacıbaşı Dynavit – Savino Del Bene Scandicci
Her iki karşılaşma da İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
VOLEYBOL MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
İki mücadele de voleybolseverler için şifresiz ekranlara gelecek:
Yayın kanalı: TRT Spor Yıldız
Dijital platform: tabii