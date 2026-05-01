2026 CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı ve Vakıfbank maçları ne zaman, hangi kanalda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul’da düzenlenecek CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four’da Türk temsilcileri VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit finale çıkmak için sahaya çıkıyor. İki kritik yarı final mücadelesinin tarihleri, saatleri ve canlı yayın bilgileri netleşti.

Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four heyecanı bu yıl İstanbul'da yaşanacak. Türkiye'yi temsil eden VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, finale yükselmek için kritik yarı final maçlarına çıkacak.

VAKIFBANK VE ECZACIBAŞI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Final-Four yarı final karşılaşmaları 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak:

  • 17.00: VakıfBank – Imoco Conegliano
  • 20.00: Eczacıbaşı Dynavit – Savino Del Bene Scandicci

Her iki karşılaşma da İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

VOLEYBOL MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

İki mücadele de voleybolseverler için şifresiz ekranlara gelecek:

Yayın kanalı: TRT Spor Yıldız

Dijital platform: tabii

FİNAL YOLU NASIL ŞEKİLLENECEK?

Final-Four formatına göre:

Aşama Tarih Detay
Yarı Finaller 2 Mayıs Kazananlar finale
Üçüncülük Maçı 3 Mayıs Kaybedenler karşılaşacak
Final 3 Mayıs Şampiyon belli olacak

TÜRK TAKIMLARININ HEDEFİ BÜYÜK

VakıfBank, organizasyonda daha önce 6 kez kupayı kazandı (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023). Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlılar, İstanbul'da 7. zaferine ulaşmak istiyor. VakıfBank, çeyrek finalde Vero Volley Milano'yu eleyerek Final-Four'a yükseldi ve turnuvaya namağlup geldi.

Eczacıbaşı Dynavit, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Turuncu-beyazlı ekip, 2015 yılında kupayı kazanmıştı.

