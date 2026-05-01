Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsü şoförü sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olayda otobüs devrilirken araçta en az 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi.
35 YOLCU BULUNUYOR
Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüste en az 35 yolcunun bulunduğu belirtildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.