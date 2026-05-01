Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 05:22 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2026 05:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsü şoförü sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olayda otobüs devrilirken araçta en az 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.