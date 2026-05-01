2026 Met Gala ne zaman, saat kaçta? Tema ve canlı yayın bilgisi
Moda ile sanatın sınırlarını kaldırmayı hedefleyen Met Gala 2026, 4 Mayıs’ta New York’ta gerçekleşecek. “Costume Art” teması ve “Fashion is Art” kıyafet kuralıyla dikkat çeken gece hem sergi açılışı hem de milyonlarca dolarlık bağışın toplandığı prestijli bir etkinlik olacak.
Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, bu yıl da iddialı bir tema ve güçlü isimlerle gündemde. Metropolitan Museum of Art bünyesindeki Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinlik, 4 Mayıs 2026'da gerçekleşecek. Gecenin teması ise oldukça net: moda yalnızca bir stil değil, aynı zamanda bir sanat formu.
2026 MET GALA NE ZAMAN?
Met Gala 2026, geleneksel takvimine sadık kalarak mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenecek. Bu yıl etkinlik 4 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı New York'ta yapılacak.
Türkiye'den takip etmek isteyenler için canlı yayın, 5 Mayıs'a bağlanan gece saat 01.00'de başlayacak.
MET GALA NE, NEDEN ÖNEMLİ?
Met Gala, yalnızca bir kırmızı halı etkinliği değil. Her yıl düzenlenen bu organizasyon, moda ile sanat arasındaki bağı görünür kılarken aynı zamanda önemli bir bağış gecesi olarak öne çıkıyor. Kostüm Enstitüsü'nün yıllık finansmanının büyük bölümü bu gecede toplanan bağışlardan sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 31 milyon avro gelir elde edilerek rekor kırılmıştı.