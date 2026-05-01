2026 Met Gala ne zaman, saat kaçta? Tema ve canlı yayın bilgisi

2026 Met Gala ne zaman, saat kaçta? Tema ve canlı yayın bilgisi

Moda ile sanatın sınırlarını kaldırmayı hedefleyen Met Gala 2026, 4 Mayıs’ta New York’ta gerçekleşecek. “Costume Art” teması ve “Fashion is Art” kıyafet kuralıyla dikkat çeken gece hem sergi açılışı hem de milyonlarca dolarlık bağışın toplandığı prestijli bir etkinlik olacak.

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, bu yıl da iddialı bir tema ve güçlü isimlerle gündemde. Metropolitan Museum of Art bünyesindeki Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinlik, 4 Mayıs 2026'da gerçekleşecek. Gecenin teması ise oldukça net: moda yalnızca bir stil değil, aynı zamanda bir sanat formu.

Met Gala 2026, dünyanın en ünlü isimlerini aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. (Fotoğraf: A Haber)Met Gala 2026, dünyanın en ünlü isimlerini aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

2026 MET GALA NE ZAMAN?

Met Gala 2026, geleneksel takvimine sadık kalarak mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenecek. Bu yıl etkinlik 4 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı New York'ta yapılacak.

Türkiye'den takip etmek isteyenler için canlı yayın, 5 Mayıs'a bağlanan gece saat 01.00'de başlayacak.

Türkiye’den izlemek isteyenler için Met Gala canlı yayını 5 Mayıs gecesi saat 01.00’de başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)Türkiye’den izlemek isteyenler için Met Gala canlı yayını 5 Mayıs gecesi saat 01.00’de başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

MET GALA NE, NEDEN ÖNEMLİ?

Met Gala, yalnızca bir kırmızı halı etkinliği değil. Her yıl düzenlenen bu organizasyon, moda ile sanat arasındaki bağı görünür kılarken aynı zamanda önemli bir bağış gecesi olarak öne çıkıyor. Kostüm Enstitüsü'nün yıllık finansmanının büyük bölümü bu gecede toplanan bağışlardan sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 31 milyon avro gelir elde edilerek rekor kırılmıştı.

Fashion is Art kıyafet kuralı, davetlilerden yaratıcı ve sanatsal tasarımlar sergilemelerini bekliyor.Fashion is Art kıyafet kuralı, davetlilerden yaratıcı ve sanatsal tasarımlar sergilemelerini bekliyor.

2026 TEMASI: COSTUME ART

Bu yılın teması "Costume Art" yani "Kostüm Sanatı" olarak belirlendi. Sergi, yaklaşık 5.000 yıllık bir zaman dilimini kapsayacak ve giyinmiş bedenin sanat tarihindeki yerini ele alacak. Küratörlüğünü Andrew Bolton'ın üstlendiği sergi, moda tasarımını yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal bir ifade biçimi olarak konumlandırıyor.

DRESS CODE: FASHION IS ART

Kırmızı halının kıyafet kuralı "Fashion is Art" olarak açıklandı. Bu tema, katılımcılardan yalnızca şık olmalarını değil, aynı zamanda yaratıcı ve sanatsal yorumlar sunmalarını bekliyor. Bu yaklaşım, kırmızı halıyı adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ve Anna Wintour gecenin eş başkanları arasında yer alıyor.Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ve Anna Wintour gecenin eş başkanları arasında yer alıyor.

GECENİN EV SAHİPLERİ KİMLER?

2026 Met Gala'nın eş başkanları oldukça dikkat çekici isimlerden oluşuyor:

  • Beyonce
  • Nicole Kidman
  • Venus Williams
  • Anna Wintour

Met Gala davet listesi yaklaşık 450 kişiden oluşurken moda, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimlerini içeriyor.Met Gala davet listesi yaklaşık 450 kişiden oluşurken moda, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimlerini içeriyor.

MET GALA'YA KİMLER DAVETLİ?

Met Gala'ya katılım davetle sınırlı ve oldukça seçici. Yaklaşık 450 kişilik özel liste şu alanlardan oluşuyor:

  • Moda dünyasının önde gelen tasarımcıları
  • Hollywood ve müzik dünyasının yıldızları
  • Spor ve sanat dünyasından ikonik isimler
  • Genç ve yükselen yaratıcılar

Metropolitan Museum of Art’ta düzenlenecek gece, Kostüm Enstitüsü yararına önemli bağışlar toplanmasını sağlayacak.Metropolitan Museum of Art’ta düzenlenecek gece, Kostüm Enstitüsü yararına önemli bağışlar toplanmasını sağlayacak.

MET GALA NEREDEN İZLENİR?

Etkinliği izlemek isteyenler için yayın bilgisi de netleşmiş durumda. Met Gala 2026, Vogue tarafından YouTube ve TikTok üzerinden canlı yayınlanacak. Türkiye saatiyle yayın, 5 Mayıs gecesi 01.00'de başlayacak.

MET GALA NEREDE YAPILIYOR?

Etkinlik her yıl olduğu gibi New York'taki Metropolitan Museum of Art'ta düzenlenecek. Şehir dışından gelen davetliler genellikle müzeye yakın lüks otellerde konaklamayı tercih ediyor.

