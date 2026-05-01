Fashion is Art kıyafet kuralı, davetlilerden yaratıcı ve sanatsal tasarımlar sergilemelerini bekliyor.

2026 TEMASI: COSTUME ART

Bu yılın teması "Costume Art" yani "Kostüm Sanatı" olarak belirlendi. Sergi, yaklaşık 5.000 yıllık bir zaman dilimini kapsayacak ve giyinmiş bedenin sanat tarihindeki yerini ele alacak. Küratörlüğünü Andrew Bolton'ın üstlendiği sergi, moda tasarımını yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal bir ifade biçimi olarak konumlandırıyor.

DRESS CODE: FASHION IS ART

Kırmızı halının kıyafet kuralı "Fashion is Art" olarak açıklandı. Bu tema, katılımcılardan yalnızca şık olmalarını değil, aynı zamanda yaratıcı ve sanatsal yorumlar sunmalarını bekliyor. Bu yaklaşım, kırmızı halıyı adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştürmeyi amaçlıyor.